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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸國防部：中國航母不是「宅男」　遠航必是常態

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲解放軍「遼寧號」航空母艦。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍航母遼寧艦日前在台海周邊進行訓練，對於相關活動會否常為常態化，大陸國防部發言人吳謙29日表示，航母不是「宅男」，遠航必是常態。

吳謙指出，中國海軍遼寧艦航母編隊近日在台灣周邊海域和南海相關海域進行例行訓練，旨在檢驗武器裝備性能，提升部隊履行使命任務的能力水平。

吳謙強調，「航母不是『宅男』，遠航必是常態。」

▼美軍艦長布瑞格斯（左）近距監測遼寧號動向。（圖／取自美國海軍網頁）

▲▼美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校4日近距離觀察遼寧號動向。（圖／取自美國海軍網頁）

此外，美軍「馬斯廷號」驅逐艦的艦長先前以「翹腳」的方式監看解放軍「遼寧號」航母。對此，吳謙表示，美馬斯廷號驅逐艦持續對中方艦艇編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣，「中國海軍艦艇對美艦予以警告驅離，中國國防部已就此向美方提出嚴正交涉。」

吳謙指出，美現政府就職以來，美軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20%，偵察機活動頻次超40%，美方頻繁派遣艦機赴中國周邊海空域活動，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方對此堅決反對，「我們敦促美方嚴格約束一線部隊，遵守『中美海空相遇安全行為準則』『國際海上避碰規則』等規則，杜絕再次發生類似危險事件。」

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