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蔡英文回應「台灣地表最危險」： 解放軍作為悖離和平崛起

▲▼《經濟學人》雜誌稱台灣是地球上最危險的地方。（圖／翻攝自Facebook／The Economist）

▲《經濟學人》雜誌稱台灣是地球上最危險的地方。（圖／翻攝自Facebook／The Economist）

記者林彥臣／綜合報導

 《經濟學人》（The Economist）雜誌30日公開本期封面，其中以台灣左有中國大陸國旗、右有美國國旗的雷達圖顯示台海周邊危機，並稱這是「地球上最危險地區」。對此總統蔡英文30日晚間回應表示，解放軍的相關作為，完全悖離了其所謂「和平崛起」的政治宣示，讓國際社會的疑慮越來越深。

蔡英文臉書以中、英發文回應表示，最新一期經濟學人的封面報導，提到台灣是「地球上最危險的地方」，引起許多對於台灣安全議題的討論。這篇報導凸顯了中國的軍事擴張，對台海及鄰近地區的威脅。希望北京當局能瞭解，解放軍的相關作為，完全悖離了其所謂「和平崛起」的政治宣示，讓國際社會的疑慮越來越深。

▲▼總統蔡英文主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文表示，解放軍的相關作為，完全悖離了其所謂「和平崛起」的政治宣示。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文指出，雖然中國對台灣的威脅確實存在，但政府絕對有能力來管控各種可能風險，為台灣建立安全的屏障。

蔡英文說，這幾年來，「我們掌握國際供應鏈變化的趨勢，強化台灣和國際經濟、國際安全的連結，我們也積極強化國防，尤其是不對稱戰力，並善盡國際責任，維持區域和平穩定。我們抱持著『遇到壓力不屈服，得到支持不冒進』的態度，讓台灣被國際公認是印太地區內負責任的良善力量」。

蔡英強調，台灣位於民主前緣。面對威權主義擴張的挑戰，只要台灣人民團結一致、謹慎判斷局勢、堅守民主自由價值，我們一定可以克服挑戰。「我也期待，全世界關心民主自由的國家，既然看見了潛在的風險，更要攜手合作，共同維護印太地區的和平與繁榮」。 

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