美才啟動撤軍！阿富汗首都油罐車連環爆　基地被塔利班佔領17死

▲阿富汗首都喀布爾北部1日發生油罐車連環爆炸起火事故，造成7死14傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國與北約（NATO）部隊1日正式啟動阿富汗撤軍行動，但就在同一天，阿富汗激進組織塔利班突襲東部加尼茲省的重要軍事基地，俘虜數十名士兵，造成至少17人死亡。此外，首都喀布爾北部當日晚上多輛油罐車連環爆事件，造成7人死亡，且整座城市出現大規模停電，陷入黑暗之中。

綜合美聯社、美國之音等外媒報導，該軍事基地位在加尼茲省（Ghazni）首府外圍，內部有數十名阿富汗政府軍士兵駐守，但卻在天亮之前遭到塔利班武裝份子襲擊。外傳武裝衝突一連持續數小時之久，造成至少17名士兵死亡，阿富汗陸軍參謀長、代理國防部長亞辛齊亞（Mohammad Yasin Zia）已證實襲擊事件屬實，且有設施落入叛亂份子手中，但並未透露更多細節。

塔利班發言人穆賈西德（Zabihullah Mujahid）的說法，組織已取得重型及輕型武器，俘虜25名士兵，殺害多人。

另據阿富汗官員最新說法，首都喀布爾北部發生多輛油罐車爆炸起火事件，造成7人死亡、14人受傷。外傳其中一輛油罐車被火星點燃引爆後，火勢瞬間蔓延至附近數輛油罐車，烈焰濃煙竄上天際，導致該區多間建物遭到損毀、供電線路被切斷，導致整座城市大部分區域無電可用。

目擊者稱，第一聲巨響聽起來極似地雷爆炸，一輛卡車瞬間燃起烈焰，緊接著第二輛卡車、第三輛卡車跟著爆炸，甚至一處加油據點也遭到波及，「當時車上司機大聲求救，瘋狂喊著副駕駛座的人受困，被火燒傷。」

然而現階段尚不確定油罐車事故是單純的意外，或是蓄意在美國及北約軍隊撤軍之際作案，目前已知當地規定晚間9時之後，油罐車等大型車輛才能獲准進入該市，當時有數十輛油罐車正開往首都。

Jo Malone經典熱銷香味30ml特價1350元