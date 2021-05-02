解放軍054A現身基隆外海　軍事專家：國軍絕不能掉以輕心！

▲日本統合幕僚監部官網公布中國軍艦照片。（圖／翻攝自日本「統合幕僚監部官網」）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍054A飛彈護衛艦「濱州號」1日現身台灣東北方海域，同時，解放軍運八反潛機也飛經相關海域，引起台日軍方高度關注。對此，前海軍官校教官、軍事專家呂禮詩認為，從054A及運八的動向，可見解放軍已在東部進行「海空聯合反潛操演」，經營東部水下戰場，國軍絕對不可掉以輕心。

呂禮詩在臉書上指出，從日方統合幕僚監部公布的報告看來，隸屬於東部戰區的054A飛彈護衛艦「濱州號」（舷號515）4月30日凌晨1點左右出現在宮古島的北北東約150公里處；隨後該艦在沖繩和宮古島之間的海域中向南航行，5月1日在台灣和與那國島之間的海域通過，進入東海。

▼台日兩艦聯合跟監中國海軍054A導彈護衛艦。（圖／翻攝自日本「統合幕僚監部官網」,翻攝自臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」）



呂禮詩提到，若搭配國防部的即時軍事動態可以發現，從南海通過巴士海峽進入東部海域的運八反潛機和穿越宮古海峽至東部海域的運九情報搜集機，與濱州艦同時執行的是「海空聯合反潛操演」。

呂禮詩認為，這次054A單艦在台灣東部海域活動，空中還有反潛機和情報搜集機伴護，足見解放軍已在東部進行「海空聯合反潛操演」，經營東部水下戰場。

呂禮詩強調，「面對此一新情勢，國軍絕對不能掉以輕心！」