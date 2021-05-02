松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」　基層警傻眼

▲北市警局爆發「松山之亂」，四海幫黑衣人衝入砸電腦。（圖／記者張君豪翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市松山分局日前爆發「松山之亂」，數名幫派幫眾衝入中崙派出所，大聲咆哮、砸毀電腦螢幕，引起社會震驚。事後北市警局長陳嘉昌誇讚，中崙派出所副所長顏敏森盡忠職守，對顏被移送一事感到相當不捨。

依據影片畫面，黑衣人4月16日凌晨2點15分橫越馬路，衝入派出所內，持椅子砸毀電腦。當時所內員警立刻反應，96秒的時間將所有黑衣人趕出派出所。

不過，事件發生後，所內監視器畫面遭到所長許書桓、副所長顏敏森刪除、格式化，引起社會震驚。經過專家協助，關鍵監視器畫面已經還原，許書桓、顏敏森也被拔官，依照滅證、縱放人犯等罪函送北檢。

▼臺北市政府警察局針對本局查處松山分局員警處置不當案，關鍵96秒曝光。（圖／記者莊喬迪翻攝）



對此，台北市府警察局2日召開記者會，局長陳嘉昌在會議上說明，希望影像公開以後，可以杜絕爭議，事件發生的當下，許書桓前所長休假，因此由顏敏森主持大局，第一時間發出怪響，顏敏森立刻穿著拖鞋衝出，急著把人壓制住。

陳嘉昌提到，顏敏森並沒有看到黑衣人砸電腦的畫面，想調閱監視器釐清真相，但鑰匙、密碼都在許書桓手上，只能依照現有資訊處理，沒有將人當成現行犯處置。

陳嘉昌認為，顏敏森從頭到尾都盡忠職守，卻被移送法辦，他於心不忍，「我個人覺得，疏失可能性小，目前全案偵查中。」

▼陳嘉昌的發言讓基層員警相當傻眼。（圖／記者莊喬迪翻攝）



不過，依據監視器畫面，顏敏森將帶頭的男子壓制在值班台後方，另一名幫眾上前，與顏敏森交頭接耳，還做出「雙手合掌」的動作，接著顏敏森就將人放開，讓人離開派出所，與中壢員警盤查女老師時的態度，無疑相差許多。

而陳嘉昌稱讚顏敏森，也讓資深員警無奈，明明就是因為顏敏森，才會有整件事件，後果一發不可收拾。

有資深員警指出，依據警力考量，若只是闖入駐地，沒有動手的話，違法情狀較輕微，警方可以不予留置逮捕，事後再傳詢釐清，但帶頭的男子當下有進行暴力毀損行為，應該給予留置，無論如何，都不該把人放走。

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