松山之亂「小弟的小弟」闖派出所犯江湖大忌　四海幫大老擬除名

記者黃翊婷／綜合報導

台北市松山警分局教官楊忠蒞上月16日遭有四海幫背景的徐姓男子率眾追打，後續又發生中崙派出所前所長許書桓刪除96秒關鍵監視器畫面等事件，掀起各界熱議。據了解，徐男闖派出所砸電腦的行為，已經觸犯「江湖大忌」，幫中大老正在研議是否要將他逐出四海幫。

▲徐男現身北檢。（圖／記者劉昌松攝）

松山警分局教官楊忠蒞在發生衝突前，於北寧路、南京東路口嗆聲辱罵三字經，而且跑進中崙所時，還針對緊追不捨的四海幫眾回身比中指示威，此舉再度激怒四海幫成員，也是導致中崙所長、松山警分局長引咎下台的主因。

有知情人士透露，包含徐男在內的四海幫成員堪稱是近年來四海幫在松山區的主力部隊，不少人都擁有台、美雙國籍，憑藉富裕家境，以好玩、快意行俠江湖等目的加入四海幫，向來以敢打敢衝作風著稱。

根據《聯合新聞網》報導，徐男是綽號「天力」旗下幹部的小弟，算是「小弟的小弟」，這次闖派出所砸電腦的行為犯了江湖大忌，讓「天力」對幫中大老、警方感到歉疚，傳聞幫中已經展開研議，討論是否要將徐男逐出四海幫。

▼▲消失的96秒關鍵畫面。（圖／記者莊喬迪翻攝）

至於消失的96秒關鍵影像，台北市警察局長陳嘉昌2日下午召開記者會並公開還原影片，只見4月16日凌晨2時15分，徐男等10人尾隨楊男進入中崙派出所欲與其理論，顏姓前副所長與該所人員立即採取強勢作為，喝斥、壓制控制現場，將滋事民眾立即排除，時間僅1分36秒。

另外，根據4月16日晚間7時07分的中崙所辦公室影像顯示，前所長許書桓與傅姓巡佐2員事後於監視器主機前，疑似在操作「格式化」硬碟，導致駐地影像資料遭刪除。上述影像顯示，涉案員警於4月16日晚間7時07分就刪除影像，但松山警分局局長是在4月21日晚間10時許接獲公關室主任告知，始知上情，並立即向陳嘉昌局長報告。

市警局強調，「由此可證，有關長官施壓、民代關說等外力介入，純屬臆測，與事實不符。」 黑衣人案確屬前所長許書桓、傅姓巡佐個人所為，市警局已將相關涉案人許書桓、顏姓前副所長及傅姓巡佐等3員依疏縱人犯及滅證據等罪嫌，主動函請台北地檢署偵辦。