基層警：許書桓刪96秒影片還有「壓力來源」　2關鍵曝疑點

記者黃翊婷／綜合報導

台北市松山警分局黑衣人事件，中崙所前所長許書桓涉嫌刪除當天的監視器畫面，雖然台北市警局2日召開記者會強調沒有施壓、關說，但有基層警員透露，中崙所是松山警分局的龍頭所，許書桓也不是菜鳥所長，不可能不知道刪除監視器影像的嚴重性，有可能是受到「某種壓力」影響，才沒有吐露實情。

▲許書桓與傅姓巡佐站在監視器主機前，疑似在操作「格式化」硬碟。刪監視器畫面。（圖／記者莊喬迪翻攝）

在警方還原的「關鍵96秒影像」中，只見4月16日凌晨2時15分，徐姓男子等10人尾隨教官楊忠蒞進入松山警分局中崙所，欲與其理論，顏姓前副所長與該所人員立即採取強勢作為，喝斥、壓制控制現場，並將滋事民眾立即排除分局駐地外，時間僅1分36秒。

但事後又爆出前所長許書桓涉嫌刪除當天的監視器畫面，而且疑似有民代關說，引起警政署重視。對此，台北市警局在2日召開的記者會上強調，涉案員警於4月16日晚間7時07分刪除影像，然而松山警分局局長是在4月21日晚間10時許接獲公關室主任告知，始知上情，並立即向台北市警局局長陳嘉昌報告，一切都是許書桓、傅姓巡佐個人所為，「由此可證，有關長官施壓、民代關說等外力介入，純屬臆測，與事實不符。」

▲許書桓到北檢應訊。（圖／記者劉昌松攝）

不過，台北市警局的說法形同把所有刑責、行政責任切割、推諉到基層中崙所所長、巡佐身上，甚至出示一份許書桓的「被認罪」聲明書，內容提到，「考量分局教官與他人在所外糾紛逃入分局畫面如果流出，對教官個人及警察形象有負面影響」、「而導致當天監視器畫面檔案格式化」。

根據《自由時報》報導，有基層警員質疑，首先中崙所是松山警分局的龍頭所，其次，許書桓有擔任所長的經驗，並非菜鳥所長，經驗、能力以及膽識都是受到肯定的，不可能不知道刪除監視器影像的後果有多嚴重，應該是受到「某種壓力」影響才會這樣做，或許刪除影像的真正動機還未完全曝光。

▼楊忠蒞不只在路口辱罵黑幫成員，逃返所內還回身比中指，造成二度衝突。（圖／記者張君豪翻攝）