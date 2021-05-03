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海底撈請吃浮誇1碗！留言釣出「招待和牛」太狂　達人：還吃過免單

▲▼海底撈浮誇招待。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO收到的招待雪花冰。（圖／翻攝自Dcard）

記者黃可昀／綜合報導

知名火鍋品牌「海底撈」以超到位服務出名，不少人都有收到招待菜品的經驗，日前有網友去吃竟然收到一大碗雪花冰，上頭還有珍珠、冰淇淋等配料，完全誠意十足，不禁好奇其他人是否也收過這麼澎湃的招待？

原PO在Dcard表示，他以前去吃海底撈，覺得店員送肉盤或是小蛋糕已經夠浮誇，近期更收到目前為止最高級的招待，店員直接捧著一整碗雪花冰出來，上面還有棉花糖、巧克力棒、脆迪酥、粉圓等配料，看起來一點都不馬虎，就像是外面冰店賣100元的大碗冰。不過，原PO說這並非他的特權，身邊很多朋友都收過驚人的招待，甚至有人曾享有「免單」待遇，所以想問其他網友「海底撈最厲害ㄉ（的）招待到底是什麼？」

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▲▼海底撈浮誇招待。（圖／翻攝自Dcard）

▲不少人收過折成花的肉盤。（圖／翻攝自Dcard）

底下留言紛紛曬出自己遇過的驚喜招待，「讓我好奇廚房內部到底有多少東西，連挫冰機都有嗎.......阿我收到比較特殊的是完整的一條烤魚」、「我升5星的時候經理幫我免單，然後生日的時候送一盤的澳洲和牛，這是我覺得最棒的2次」、「厲害的招待大概是褲子被飲料灑到，然後直接送了我一件褲子」、「上次妹妹生日慶生，他直接做一個快16寸的哈根達斯冰淇淋蛋糕！！！旁邊還有餅乾裝飾，而且還有圍一圈炸湯圓加花生粉（好吃到爆）」、「生日整桌招待！跟兩次生日都送GODIVA的巧克力！都盒起跳！」

▲▼海底撈浮誇招待。（圖／翻攝自Dcard）

▲炸銀絲卷也是常見的招待菜色。（圖／翻攝自Dcard）

有人好奇，是要消費到某個星級才享有這些招待嗎？過來人解釋，招待內容依照店家有所不同，也並非每一次去吃都能拿到招待，人多的巔峰時間也比較難拿到，「個人第一次吃的時候就被招待」、「為什麼我都沒有，雖然沒吃過很多次，但我朋友第一次就有水果盤」、「3星但從來沒被招待過是哪裡出了問題嗎？」

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