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7歲兒斷臂要手術救命！爸哭求「能不能把飛機叫回來？」暖心結局曝

▲▼7歲兒斷臂要手術救命！爸哭求「能不能把飛機叫回來？」暖心結局曝。（圖／翻攝自微博）

▲男童父親哭求南航和機場工作人員，終於得到善意回應。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

新疆一名7歲男孩日前因意外斷臂，需緊急接受手術，但最後一班通往烏魯木齊的航班已經滑行準備起飛，此時他的父親苦苦哀求「能不能把飛機叫回來」？原本錯過的希望就在航廈人員、航空公司、機組員等人的協調下，飛機果真重回廊橋開門，讓小男孩得以登機並在時間內抵達烏魯木齊醫院接受治療。

綜合陸媒報導，4月30日，新疆和田一名男孩的手臂不幸被拖拉機皮帶輪絞斷，緊急就醫後經醫師得知，當地醫療資源與技術不足，必須前往烏魯木齊進行手術，而且手術得在6小時之內完成，否則會因細胞壞死而無法接回手臂。

男孩父親帶著他匆匆趕往和田機場，但當時已是晚間接近12點，最後一班飛往烏魯木齊的中國南方航空CZ6820航班已經推出廊橋，準備滑行起飛。「我們能不能乘坐這趟航班？」男孩父親在候機大廳焦急向工作人員詢問，「能不能把飛機叫回來？」

▲▼7歲兒斷臂要手術救命！爸哭求「能不能把飛機叫回來？」暖心結局曝。（圖／翻攝自微博）

▲成功登機後，男童父親流淚感謝機組人員。（圖／翻攝自微博）

了解情況後，南航和田營業處和新疆和田機場塔台回報情況，經過緊急協調並取得機上101名旅客同意後，南航下令機組員「滑回廊橋，二次開門。」

緊急登機後航班順利起飛，此時烏魯木齊的南航現場運行中心大廳的值班人員已獲知情況，並盡快和烏魯木齊機場方面協調航班降落的時刻與停機位，成功讓CZ6820航班降落在離出口更近的位置。

報導指出經過搶救，小男孩的手臂已經成功接回，但還有7天的危險期需要觀察。男孩父親感謝航班工作人員，表示「全家一輩子都不會忘記」。

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