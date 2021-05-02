赴日拍A片遭母親痛譙「後悔生妳」　吳夢夢力挺：別為別人活　

▲大陸籍AV女優陳美惠。（合成圖／翻攝自Twitter／陳美恵ちんみえ）

記者楊庭蒝／綜合報導

陸籍AV女優陳美惠今年1月在日本出道，隨著人氣與關注度逐漸攀升，投身成人產業這件事也被家人得知，她上個月30日發文表示，收到母親傳訊大罵「為什麼要給妳爸丟臉，我真的後悔生了妳」。擁有台灣第一女優稱號的吳夢夢聞訊後留言力挺，表示「跟他們坦然的說靠自己 拍AV不丟臉，丟臉的是活一把年紀還需要靠父母的人」。

陳美惠在推特上指出，十多年未曾聯絡的母親突然來訊，並PO出一張對話截圖，內容說道母親輾轉得知近況，對此感到相當丟臉並後悔生下她，讓她驚呼「怎麼全家人都知道我拍片了」。

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而吳夢夢除了留言外，更轉發陳美惠的推文表示，「只能說女優這一行在華人社會，還是不被接受，那又怎樣，快樂最重要，生活是自己在過的，不是為別人而活的，即使是父母也一樣」，以過來人的經驗為陳美惠打氣。

▼吳夢夢暖心力挺陳美惠。（圖／翻攝自Twitter／吳夢夢Mon 台灣）

