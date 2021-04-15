爆紅女優騙粉絲錢！　認錯感嘆「拍AV還是落到做乞丐」

▲陳美惠常開直播和粉絲交流。（圖／翻攝自推特／陳美惠）



記者崔子柔／綜合報導

大陸籍AV女優陳美惠居住在日本，先前因為在片中用東北腔飆髒話大紅，但後續就沒有片商找她簽約，讓她多次在推特抱怨沒工作，還一度靠賣原味內衣賺錢。但最近陳美惠被爆料她其實早就結婚，還不斷說自己喜歡女生，直接和粉絲伸手要錢。

網友指控，陳美惠「當然只喜歡女生，都結婚了還敢喜歡其他男性嗎」，不斷在粉絲群裡喊自己沒錢，但對於粉絲建議的工作也不理會，「還把群都解散了，妳到底在心虛什麼？」

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▲陳美惠常抱怨自己沒工作、沒錢賺。（圖／翻攝自推特／陳美惠）



網友表示，陳美惠把男粉絲當成工具人，要替她花錢、翻譯，結果卻被她惡意抹黑，還會把女粉絲分等級，只認為2位替她花最多錢的才是「真正喜歡她的」。

▲網友附上截圖。（圖／翻攝自推特／陳美惠）



網友PO出陳美惠向粉絲要錢的對話記錄，質疑「妳是有多物質，粉絲都用金錢來衡量」。陳美惠昨（14）日在推特發文坦承，真的有向粉絲拿錢，但不是用騙的，也解釋AV女優要轉行不那麼容易，「看我這樣拍AV還是落到做乞丐」，「對不起大家，讓我的老婆們失望了，我以後用我的能力賺錢」。