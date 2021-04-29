陸稱「小三通是民進黨中斷的」　陸委會：「防疫優先」考量整體情勢

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

「小三通」已經停止一年多，往返台商、金門縣政府多次呼籲政府希望盡快開放通航。對此，陸委會發言人邱垂正今（29日）指出，疫情指揮中心、陸委會等相關單位還在研議中，主要評估國內疫情可控，國際疫情趨勢，兩岸互動情勢，整體通盤考量確認後，才會逐步推動下一步流程。

邱垂正指出，關於恢復兩岸人員往來交流的整體規劃，本會將在兼顧防疫及逐步推動兩岸交流方面，我們會配合這個指揮中心對疫情的科學判斷，以及國際間疫情發展，國內防疫量能、兩岸互動情勢來檢討恢復兩岸人員及運輸往來。

邱垂正強調，政府政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸正常有序的交流，恢復小三通客運時間表，相關機關正積極評估研議中，將逐步推動。

▲大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

至於兩岸是否針對「小三通」進行溝通？對此，大陸國台辦發言人馬曉光昨28日主持記者會表示，眾所周知，「小三通」是民進黨當局單方面中斷的。 希望他們能夠傾聽金門鄉親的呼籲，如果真有誠意和善意的話，就應該在恢復「小三通」上拿出實際措施。

大陸方面今也釋出最新政策，假設兩岸「恢復小三通」，赴陸民眾可免除隔離時間。陸媒《福建日報》報導指出，針對金門、馬祖連續居住滿28天以上的金門、馬祖籍居民，通過福建對台「小三通」客運直航口岸來閩，視同為大陸低風險地區入（返）閩人員進行管理，無需隔離。

報導表示，入境時，需提供《台胞個人健康承諾書》（應附入境前28天無金門、馬祖以外地區旅居史有效證明材料）、金馬地區醫療機構出具的入境前7天內核酸檢測陰性有效證明、台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證等。

▲陸委會說明，台灣在「防疫優先」情況下，嚴格逐步開放相關商務人士來台。（圖／取自librestock）

另外，陸委會也特別說明，關於3月18號逐步開放商務人士、跨國企業內部、還有商務履約相關情況。邱垂正引用移民署提供最新資料，從3月18號放寬以來到上周4月22日為止，申請商務履約、跨國企業內部調動的人數是288人，已經許可有78人，其餘案件還在進行審查。

為何顯示移民署網站只顯示4個人申請？邱垂正解釋，第一，可能是看錯欄位，專案許可不是指現在現行的商務交流事由，是另外的項目，不是3月18號開放商務履約的交流。第二，將請移民署進行網站更新，以免大家有錯誤理解。