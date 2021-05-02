蔡英文對趙介佑涉毒案震怒？　吳怡農證實：她不生氣很奇怪

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪談趙介佑案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光的兒子趙介佑涉販毒、詐欺遭押，北市黨部主委吳怡農1日宣告開除趙介佑的黨籍，並啟動改革。對此，吳怡農2日受訪時，被問及總統蔡英文是否有震怒？他表示，這件事連他都生氣了，全國人都很生氣，黨主席蔡英文不生氣覺得很奇怪。

吳怡農表示，這件事昨天得知趙家當事人跟家人遞出切結書，放棄三天抗辯的切結，這是正向的發展，可以盡快把案子收尾，而社會大眾、黨員都期待可以盡快做出處分。

回顧內部討論的過程，吳怡農說，每一位黨員、社會關注的每一個人都很關心、氣憤，中間有很多的溝通，跟黨主席、秘書長都有很多溝通，主要是要在對的程序下，以守規則的方式讓案子能結尾。

對於蔡英文是否有跟趙家談過？吳怡農說，這一點他沒有辦法揣測，但重點是，事發第一時間，趙家人也希望能盡快處理，前評召也已道歉，並表達希望能盡快開除。他強調，民進黨是民主政黨，有黨規一切照規則走，而執委會也全數通過開除程序，我們只是把流程走完。

吳怡農強調，這件事他跟黨中央有著高度共識，就是必須藉由這次機會痛定思痛，進行調整，因此他有提出三項改革方向：包括，入黨審查流程要更嚴謹；第二是違反黨紀，就要更加從嚴處分；最後，是希望更多人來參與，希望有理想的朋友可以看到我們的辛苦，加入來奮鬥。

對於蔡英文是否有震怒？吳怡農笑說，「我都生氣了，全國國人都生氣，黨主席不生氣我覺得很奇怪。」

吳怡農強調，「排黑條款」很清楚，有涉及犯罪組織、毒品、槍械相關者，不可以入黨，需要落實執行，把這塊做好；此外，也要討論是否要擴大對黑道背景的定義，他認為必須要檢討，社會也認為這範圍不僅限於前述這三項。