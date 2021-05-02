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捷運警察餐費結餘17萬元2年未退基層　3分隊長遭處分

▲捷運警察隊督察組長張翊軒招開說明會妥善處置餐費結餘問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運警察隊督察組長張翊軒招開說明會妥善處置餐費結餘問題。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市捷運警察隊2021年2月中接獲員警反映，捷運警察四分隊近4年累積伙食費節餘款高達17萬餘元，但基層警員認為這些款項和使用方式並未公告說明，認為該分隊隊長及對上總務處理有疏失，憤而向督察系統檢舉，捷運警察隊督察組獲報後展開調查。

捷運警察隊指出，捷警隊第四分隊成立迄今近5年，從2017年10月起以委外送餐方式辦理團膳，由自助餐店家按日提供中、晚餐，每人繳交伙食費2,000元整，期間人員因編制陸續增加，從分隊創立初期19人增加到現在約48人，餐費同步提高，然伙食費結餘款仍因人數增加幅度較大而逐月增加，時任分隊長均疏未傳閱、公布討論相關使用管理方式，是以逐月累積迄今。延宕至110年1月公布相關帳目後，基層警才知道餐費原來有17萬元結餘款，後經四分隊投票表決終止辦理委外送餐。

督察組介入調查，並根據據「警察機關收受各項團體獎勵金、慰問金、加菜金等經費收支注意事項」及「臺北市政府警察局暨所屬機關公積金使用管理注意事項」等規定，各單位針對自行收繳運用之各類公費、應按上述規定，以「指派專人管理、設簿登記、規範用途、按月定期公告」等方式，公開透明辦理。

捷運警察督察組調查後，發現分隊長與總務承辦人員處理餐費結餘確有疏失；另一位分隊長情緒控管不佳，因處理公務致言語失控等情，捷運督察組長張翊軒表示，會等該案調查終結後，一併追究行政疏失並依規定究責。

捷運警察隊亡羊補牢，4月20日辦理員警座談會，捷警管理層並於27日至四分隊舉辦「說明討論會」，宣達退費標準與計算方式，並開始進行第一階段退費，至於相關缺漏之帳冊業已補回，金額總數與單據無訛，近日辦理說明會後全數發放退費給警員。

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