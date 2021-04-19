白衣男「捷運佔3位」嗆打人　警察來了...他躺月台長椅：我不舒服

記者張君豪／台北報導

4月18日晚間19點左右，台北市捷運車廂龍山寺站往江子翠站方向列車上發生一起口角糾紛衝突案件，根據捷運警察隊表示，當時車廂內有一名林姓男子占用三個博愛座位，他上車後把自己的雜物、寵物籃都放到博愛座上，另外一名車上的老先生請他讓座，卻遭到林男嗆「不然現在是怎樣，我身體也不舒服啊！」並做出要打人的動作，遭到在旁乘客制止，所幸捷運警察隊員迅速在江子翠站攔下糾紛眾人，化解這場讓座衝突。

▲18日晚間台北捷運列車上發生占用博愛座拒絕讓座糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

▲18日晚間台北捷運列車上發生占用博愛座拒絕讓座糾紛，捷運警察隊刑事組長葉錦洲說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市捷運警察隊表示，因上述原因，老先生請林男讓座不成後，林男疑似情緒失控嗆聲並作勢要打人，在旁的彭姓、陳姓男子上前幫忙，未料卻和林男發生口角衝突，雙方互相拉扯，列車開到江子翠站後，捷運警察進入月台查看，林男卻因故躺在月台椅子上，表示自己身體不適。

警方依規定先將林男就醫，加上警詢雙方都不願意提告，捷運警察將調閱車廂、站體監視器保全證據，警方並呼籲民眾理性，若搭乘捷運遭遇到突發狀況可按紅色緊急求助鈴和司機、站務人員聯絡求助。

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