LIVE／北部2大學93名師生「去過諾富特」！陳時中最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

華航機師染疫案不僅延燒至諾富特飯店，還可能擴及社區、校園？指揮中心先前擴大匡列採檢1279名機師，對確診者曾到訪過的校園、店家及公共場所進行環境消毒。今（2）日再傳出新店某科大有92名師生於上週參訪諾富特飯店，文化大學也有1名學生曾出入該飯店，疫情是否還有變化，指揮中心今（2）日下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持，說明最新防疫作為。

華航機師案目前累計共20人確診，包括10名機師、6名家人與4名諾富特飯店員工。今日上午又傳出新店某科大共92名師生曾於4/27至諾富特飯店參訪，學校也證實確有此事，現在他們都是自主健康管理對象，要5/13後才能進校園，並強調這些師生沒有接觸過染疫的人。

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▲諾富特飯店有4名員工確診。（圖／記者沈繼昌攝）

校方向《ETtoday新聞雲》說明，27日當天有5位帶隊老師，1位是助理，85名同學到諾富特飯店參訪，還有另一名同學是25日自己一個人到諾富特打工，29日學校接到電話，緊急召開防疫會議，決議以上共92人停課兩週，自主健康管理至5/12。

諾富特飯店的染疫房務主管案1120日前被爆出有症狀仍持續上班開會，也與其他人近距離接觸，指揮中心指揮官陳時中回應，目前諾富特飯店人員除確診者外，其餘PCR都是陰性，會持續觀察先前搭大眾交通工具是否有引發社區感染。下週也會展開防疫旅館總體檢，檢查是否落實指引，也會針對員工健康管理檢查。