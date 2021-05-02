　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／北部2大學93名師生「去過諾富特」！陳時中最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

華航機師染疫案不僅延燒至諾富特飯店，還可能擴及社區、校園？指揮中心先前擴大匡列採檢1279名機師，對確診者曾到訪過的校園、店家及公共場所進行環境消毒。今（2）日再傳出新店某科大有92名師生於上週參訪諾富特飯店，文化大學也有1名學生曾出入該飯店，疫情是否還有變化，指揮中心今（2）日下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持，說明最新防疫作為。

華航機師案目前累計共20人確診，包括10名機師、6名家人與4名諾富特飯店員工。今日上午又傳出新店某科大共92名師生曾於4/27至諾富特飯店參訪，學校也證實確有此事，現在他們都是自主健康管理對象，要5/13後才能進校園，並強調這些師生沒有接觸過染疫的人。

▲桃機諾富特飯店外都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（圖／記者沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲諾富特飯店有4名員工確診。（圖／記者沈繼昌攝）

校方向《ETtoday新聞雲》說明，27日當天有5位帶隊老師，1位是助理，85名同學到諾富特飯店參訪，還有另一名同學是25日自己一個人到諾富特打工，29日學校接到電話，緊急召開防疫會議，決議以上共92人停課兩週，自主健康管理至5/12。

諾富特飯店的染疫房務主管案1120日前被爆出有症狀仍持續上班開會，也與其他人近距離接觸，指揮中心指揮官陳時中回應，目前諾富特飯店人員除確診者外，其餘PCR都是陰性，會持續觀察先前搭大眾交通工具是否有引發社區感染。下週也會展開防疫旅館總體檢，檢查是否落實指引，也會針對員工健康管理檢查。

ET快訊
諾富特群聚擴大　女主管「先生、兒子、女兒」都中鏢
曾搭台北捷運！　新冠本土+4「個案足跡」曝光
快訊／台中副議長顏莉敏遭撞！　4人緊急送醫
未滿5歲女童確診！　案1102機師一家四口3中鏢
快訊／再增4例本土　諾富特主管3家人染疫
LIVE／北部2大學93人去過諾富特　陳時中最新說明
紀德艦上尉激戰女下士淫片瘋傳　興訟結果出爐
陸男自稱投奔自由！　開橡皮艇11小時到台中港「肚子餓呼救」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航諾富特案24人確診「3重症」　張上淳曝最新病況

華航機師爆陽明山檢疫所「髒亂像監獄」　陳時中：我不認為

文大學生諾富特飯店打工「昨才列居隔」　莊人祥說明原因

快訊／華航血清抗體陽性「機師兒」接觸者採檢全出爐！

印度疫情大爆發！陳時中：5／4起「有旅遊史、轉機」集中檢疫14天

神岡宮廟慶天上聖母誕辰　抬頭赫見「飛龍在天」...氣象站回應了

台南市第11屆市長盃全國圍棋賽登場　1011人競奕盛況空前

諾富特飯店群聚擴大！　女房務主管「先生、兒子、女兒」都中鏢

曾搭「台北捷運、3班公車」　新冠本土+4「個案足跡」曝光！

統測第2天！新增1名「發燒或呼吸道症狀」考生　啟用2防疫試場

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

華航諾富特案24人確診「3重症」　張上淳曝最新病況

華航機師爆陽明山檢疫所「髒亂像監獄」　陳時中：我不認為

文大學生諾富特飯店打工「昨才列居隔」　莊人祥說明原因

快訊／華航血清抗體陽性「機師兒」接觸者採檢全出爐！

印度疫情大爆發！陳時中：5／4起「有旅遊史、轉機」集中檢疫14天

神岡宮廟慶天上聖母誕辰　抬頭赫見「飛龍在天」...氣象站回應了

台南市第11屆市長盃全國圍棋賽登場　1011人競奕盛況空前

諾富特飯店群聚擴大！　女房務主管「先生、兒子、女兒」都中鏢

曾搭「台北捷運、3班公車」　新冠本土+4「個案足跡」曝光！

統測第2天！新增1名「發燒或呼吸道症狀」考生　啟用2防疫試場

味全龍5戰輪值　徐若熙、王維中可能投1休4　

富邦悍將狀元要開箱了！江少慶實戰日期確定

華航諾富特案24人確診「3重症」　張上淳曝最新病況

華航機師爆陽明山檢疫所「髒亂像監獄」　陳時中：我不認為

老闆訂小套房「約看摩天輪」他信了　到場見2男人驚中計：爾虞我詐

中興新村荷花怒放衍生交通亂象　警加強車流疏導取締違規

防疫女神為開球練到受傷打消炎針　穿52號向陳金鋒致敬

捷運警察餐費結餘17萬元2年未退基層　3分隊長遭處分

文大學生諾富特飯店打工「昨才列居隔」　莊人祥說明原因

快訊／華航血清抗體陽性「機師兒」接觸者採檢全出爐！

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

76行者吃燒烤　民眾、店家爭付5634元餐費

新店某科大92名師生「曾參訪諾富特」停課2週

快訊／再增4例本土！機師、諾富特家人染疫

捧閨蜜奶幫遮點！妹頭再PO新照：應徵中

「帥氣警專生」救回OHCA老闆娘　女友崇拜說話了

更多熱門

相關新聞

諾富特員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

諾富特員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

桃園諾富特飯店爆出群聚感染，目前已有4名員工確診，其中1人是餐廳人員，新北市議員葉元之2日接獲爆料指出，專收檢疫客的諾富特飯店二館，餐廳有供餐給飯店外的客人，包括1、2航站的華航貴賓室餐點，甚至桃園美國學校，由於諾富特二館收檢疫客垃圾、床單、布巾的人員，以及供餐人員是使用同一部電梯，因飯店結構設計因素無法分流，憂心增加傳播風險。

柯與陳槓上？她緩頰：是建議用科學討論

柯與陳槓上？她緩頰：是建議用科學討論

文大1學生去過諾富特飯店！

文大1學生去過諾富特飯店！

50名國軍化學兵進駐華航園區

50名國軍化學兵進駐華航園區

飯店群聚感染「最毒角落」曝！房務主管1動作危險了

飯店群聚感染「最毒角落」曝！房務主管1動作危險了

關鍵字：

諾富特飯店指揮中心科大自主健康管理停課陳時中

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面