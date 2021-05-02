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華航機師批「政府像納粹」　爆陽明山隔離所髒亂、規定扯：像監獄

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，4月29日清空作業時，大批遊覽車在飯店前集結等後載運員工與機師至檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，4月29日清空作業時，大批遊覽車在飯店前集結等後載運員工與機師至檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

華航機師疫情擴大，爆出群聚感染的諾富特飯店緊急將109名隔離中機師轉往陽明山台銀宿舍，卻有機師爆料宿舍環境極差，認為接受的管理過於不合理，簡直把機師當成犯人，痛批政府作法就像納粹和共產國家。

根據《聯合報》引述一名機師投訴指出，華航機組員在4月29日當天被從諾富特飯店移至6處隔離所隔離，另外109名機師則被轉往曾隔離武漢包機台商的陽明山台銀宿舍，入住後卻發現內部基礎設備簡陋，儘管號稱消毒，但宿舍地板髒亂不堪，到處是老鼠屎、蟑螂屎和大量毛髮。

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此外，機組員到陽明山後便被要求不能叫外送，每天也僅有上午10點和下午3點兩個時間，允許家人親送物資至警衛室，但物資部包括延長線、刮鬍刀、玻璃瓶等物品，且不管有無私密物品，都得被隔離所人員逐一檢查，侵犯隱私和人權；另外還規定不能抽菸喝酒，每天上午7點統一以擴音器叫醒機組員吃早餐。

該機師批評根本是把機組員當犯人在關，他說機組員配合政府政策隔離，政府至少給人道環境對待，但當前作法簡直像納粹抓猶太人關集中營，或共產國家萬事以檢疫為由要求人們聽話的態度一樣，但台灣是民主國家，政府應有更好作為。

ET快訊
2華航機師已重症！飯店3大破口曝光　醫：疫情進入桃園社區了

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