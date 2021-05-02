抱怨「物資卡關中國」　寶來塢明星求助中外交部　

▲印度疫情大爆發。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

印度疫情嚴峻，知名寶萊塢演員索努·蘇德在推特發文稱，許多貨物在中國被卡關，特地標註中國外交單位要求放行。中國駐印大使孫衛東也回應澄清，中國飛往印度的貨運航線正常運轉，過去兩星期，有61趟貨運航班從中國飛往印度，並且確保出口物資渠道的暢通。

▲寶萊塢明星發推文向中國外交部求助 。（圖／翻攝 印度寶萊塢演員索努·蘇德推特）

據陸官媒《環球時報》報導引述蘇德的推文內容，「我們正試圖向印度運送數百台制氧機。 必須遺憾地說，我們很多貨物在中國遇阻。」而在印度，我們每一分鐘都在失去生命。 我請求中國駐印大使（@China_Amb_India）和中國外交部（@mfa_China）幫我們的貨物清關，這樣我們才能拯救生命。



▲中國駐印大使孫衛東回應，物資絕對沒在中國卡關。（圖／翻攝 中國駐印大使孫衛東推特）

對此，中國駐印大使孫衛東也回應，「蘇德先生，（我們）注意到了你的推特內容。 中國將盡最大努力支援印度抗擊新冠肺炎疫情。 據我了解，中國飛往印度的貨運航線是正常運轉的。 過去兩周，共有61趟貨運航班從中國飛往印度。 」

接著，孫衛東進一步寫下，「我們為印度提供了從中國城市運輸醫療物資的清關和運輸便利。 我們將繼續確保向印度出口物資渠道的暢通。」如果你們遇到任何問題，請讓我們知道，（或者給 chinaemb_in@mfa.gov.cn 發郵件），以便於我們可以盡最大努力提供説明。

中印之間心結糾葛，隨這次疫情再次凸顯。該報導指出，孫衛東留言串，有許多印度網友留下「發洩字眼」；也有不少網友寫下「謝謝中國」，希望物資趕緊到位。

中國外交部發言人汪文斌30日在記者會上也表示，據不完全統計，自4月以來，中方已累計向印方出口呼吸機和制氧機26000餘台，監測儀15000餘台，醫藥材及藥品近3800噸。未來幾天，中國相關抗疫物資和醫療設備企業將有更多的抗疫物資發往印度支援抗疫，很多這方面的捐助和採購都是通過非官方渠道進行。

▼印度寶萊塢明星蘇德與香港武打明星成龍合作過，電影曾在中國上映。（圖／翻攝 環球時報）