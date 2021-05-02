　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

抱怨「物資卡關中國」　寶來塢明星求助中外交部　

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度疫情大爆發。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

印度疫情嚴峻，知名寶萊塢演員索努·蘇德在推特發文稱，許多貨物在中國被卡關，特地標註中國外交單位要求放行。中國駐印大使孫衛東也回應澄清，中國飛往印度的貨運航線正常運轉，過去兩星期，有61趟貨運航班從中國飛往印度，並且確保出口物資渠道的暢通。

▲▼寶萊塢明星發推文向中國外交部求助 。（圖／翻攝 中國駐印大使孫衛東推特、印度寶萊塢演員索努·蘇德推特、環球時報）

▲寶萊塢明星發推文向中國外交部求助 。（圖／翻攝 印度寶萊塢演員索努·蘇德推特）

據陸官媒《環球時報》報導引述蘇德的推文內容，「我們正試圖向印度運送數百台制氧機。 必須遺憾地說，我們很多貨物在中國遇阻。」而在印度，我們每一分鐘都在失去生命。 我請求中國駐印大使（@China_Amb_India）和中國外交部（@mfa_China）幫我們的貨物清關，這樣我們才能拯救生命。 
▲▼寶萊塢明星發推文向中國外交部求助 。（圖／翻攝 中國駐印大使孫衛東推特、印度寶萊塢演員索努·蘇德推特、環球時報）

▲中國駐印大使孫衛東回應，物資絕對沒在中國卡關。（圖／翻攝 中國駐印大使孫衛東推特）

對此，中國駐印大使孫衛東也回應，「蘇德先生，（我們）注意到了你的推特內容。 中國將盡最大努力支援印度抗擊新冠肺炎疫情。 據我了解，中國飛往印度的貨運航線是正常運轉的。 過去兩周，共有61趟貨運航班從中國飛往印度。 」

接著，孫衛東進一步寫下，「我們為印度提供了從中國城市運輸醫療物資的清關和運輸便利。 我們將繼續確保向印度出口物資渠道的暢通。」如果你們遇到任何問題，請讓我們知道，（或者給 chinaemb_in@mfa.gov.cn 發郵件），以便於我們可以盡最大努力提供説明。 

中印之間心結糾葛，隨這次疫情再次凸顯。該報導指出，孫衛東留言串，有許多印度網友留下「發洩字眼」；也有不少網友寫下「謝謝中國」，希望物資趕緊到位。

中國外交部發言人汪文斌30日在記者會上也表示，據不完全統計，自4月以來，中方已累計向印方出口呼吸機和制氧機26000餘台，監測儀15000餘台，醫藥材及藥品近3800噸。未來幾天，中國相關抗疫物資和醫療設備企業將有更多的抗疫物資發往印度支援抗疫，很多這方面的捐助和採購都是通過非官方渠道進行。

▼印度寶萊塢明星蘇德與香港武打明星成龍合作過，電影曾在中國上映。（圖／翻攝 環球時報）

▲▼寶萊塢明星發推文向中國外交部求助 。（圖／翻攝 中國駐印大使孫衛東推特、印度寶萊塢演員索努·蘇德推特、環球時報）

ET快訊
賴薇如遭人「闖包廂搭訕勸酒」　男友護花反遭判拘
男持安全帽爆打18歲女友　身體踹成ㄑ字！網全怒了
星巴克5月買一送一來啦！　限定這兩天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅：中歐是全面戰略夥伴 　對抗將雙輸

解放軍054A現身基隆外海　軍事專家：國軍絕不能掉以輕心！

台美駐法官員餐敘　陸使館：小動作改變不了「一中格局」

抱怨「物資卡關中國」　寶來塢明星求助中外交部　

中共發布「100句黨史名言」　毛澤東與習近平各佔30句

解放軍五一後再展開實彈訓練　台州白沙島海域發布航行警告

江蘇刮「超級暴風」11人身亡　飛機被吹到「自行飄移」

百腦匯旗下「樂之」上海拓店啟動　5年拚20間主打「有人味」線下服務

台北、上海青少年國樂團舉辦線上音樂會　跨海合奏《明天會更好》

結婚一年老婆都沒懷孕　老公檢查發現「自己竟也是女人」

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

「台版楊冪」簡莉紋針灸肺塌陷險送命　中醫診所和解條件「拍2支廣告」她傻眼

王毅：中歐是全面戰略夥伴 　對抗將雙輸

解放軍054A現身基隆外海　軍事專家：國軍絕不能掉以輕心！

台美駐法官員餐敘　陸使館：小動作改變不了「一中格局」

抱怨「物資卡關中國」　寶來塢明星求助中外交部　

中共發布「100句黨史名言」　毛澤東與習近平各佔30句

解放軍五一後再展開實彈訓練　台州白沙島海域發布航行警告

江蘇刮「超級暴風」11人身亡　飛機被吹到「自行飄移」

百腦匯旗下「樂之」上海拓店啟動　5年拚20間主打「有人味」線下服務

台北、上海青少年國樂團舉辦線上音樂會　跨海合奏《明天會更好》

結婚一年老婆都沒懷孕　老公檢查發現「自己竟也是女人」

隔壁建案巷冲「便宜500萬賣掉」　她換算 8折價：影響我家行情嗎

有機蔬果不用洗就能直接吃是迷思　專家曝有「粉塵蟲卵」

張雅琴痛罵華航「一個破口全民承擔」　曝疫苗施打率低：這就後果

被質疑「為了柯媽挺陳嘉昌」　柯文哲嗆：典型帶風向！

「趕時間玩狼人殺」女星被罵不敬業！陳零九手轉圈催采子挨轟：退出

翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡　專家初判：百年內產物

《冰與火》蘿絲提告！瑪麗蓮曼森被控性侵「至少10人受害」

更新／美國賭場槍擊至少7人中彈　現場連開20槍↑！奔逃畫面曝光

火辣女主播「全裸醉倒駕駛座」　一下車全身酒味！消失數周道歉了

阿金躺樹下吊床悠閒入睡　「超chill」模樣羨煞網友：想當狗

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

大陸熱門新聞

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

女兒死前寄酸菜藏字條：媽媽救我！母親捨不得吃錯過

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

他想入贅照顧女友癱瘓哥　一通電話崩潰

脫褲請女下屬吃吃　他辯：菸頭掉進褲幫滅火

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被侵犯

人妻獨自開房　老闆娘拒收被讚爆

50歲富婆喜嫁25歲小鮮肉！婆媳同框成亮點

寶來塢明星求助中外交部

解放軍054A現身基隆外海　軍事專家示警

中共發布100句黨史名言　毛習各佔30句

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

陸使館：美方小動作改變不了「一中格局」

白皙嫩妻遭高官性侵！警方調查完不立案

更多熱門

相關新聞

台灣贈150台製氧機　今運抵印度

台灣贈150台製氧機　今運抵印度

印度單日確診新冠肺炎者衝破40萬，在印度的台灣人至少有11人確診，一名楊姓台籍幹部1日重症身亡，印度也因第二波疫情惡化導致醫療物資短缺，台灣捐贈首批150台製氧機、500支氧氣鋼瓶由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度德里國際機場。

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

華航機師批「政府像納粹」！爆隔離所像監獄

華航機師批「政府像納粹」！爆隔離所像監獄

法國疫情趨緩　將逐步鬆綁防疫封鎖措施

法國疫情趨緩　將逐步鬆綁防疫封鎖措施

快訊／印度疫情惡化　首名台幹亡

快訊／印度疫情惡化　首名台幹亡

關鍵字：

寶萊塢中國外交部印度疫情

讀者迴響

熱門新聞

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

何孟遠控元元、陳敬宣煽動荳荳

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面