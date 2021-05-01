飯店確診主管衝嘉義、雲林國旅！指揮中心曝：沒搭高鐵

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

華航多名機師陸續確診，中央流行疫情指揮中心查出感然源疑似為機師入住的諾富特飯店，近日也有多名飯店人員確診。其中案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，指揮中心今日公布該案足跡。指揮中心指揮官陳時中表示，該案南下時是自駕車，並未搭乘高鐵等大眾運輸。

指揮中心公布案1129足跡，曾去過嘉義火雞肉飯店、阿里山森林遊樂區、奮起湖老街、北港、機捷台北車站到機場旅館站、機捷機場旅館站到坑口站。

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▲案1129足跡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中表示，案1129搭乘交通工具時間都不長，主要是在雲林、嘉義一帶行動，他呼籲，在同時段有可能接觸者，必須落實自主健康管理，有任何症狀就打1922或跟當地衛生局聯繫。

指揮中心昨日公布，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，29日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於30日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

中正大學昨天深夜公布有4名師生接觸過確診者，嘉義市衛生局今日公布採檢結果，都是陰性。而陳時中上午也證實，接觸中正師生的是案1129。至於學校相關公告提到受影響的19堂課中，有前行政院長江宜樺教授的課程，江宜樺是否有風險？陳時中則說，因為是接觸者的接觸者，「他不會有風險」。