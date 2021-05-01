4常用辛香料到底怎麼挑才對　專家傳授「從外觀觸感」開始

▲北農指出，挑選辣椒時，要看外觀是否「飽滿光滑鮮豔，蒂頭成鮮綠色」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／綜合報導

許多料理都少不了「辛香料」，台北農產為大家整理出「為料理加分」的的4種辛香料蔬菜，包括辣椒、青蔥、大蔥和芫荽，但到了市場或賣場又該如何挑選品質好的，北農強調，一切就要從外觀觸感開始。

北農指出，挑選辣椒時，要看外觀是否「飽滿光滑鮮豔，蒂頭成鮮綠色」，接著觸感要摸摸看是否「較硬實，無腐爛」。青蔥外觀則是「葉尖翠綠、蔥白長保有天然臘」，觸感「蔥壁較多黏液、蔥管飽滿挺直」。

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▲蒜苗辨識圖卡。（圖／翻攝台北農產臉書）



至於大蔥，北農表示，外觀看「蔥綠鮮嫩無斑點，蔥白粗且長」，觸感「蔥白緊實」。芫荽的外觀則是「顏色翠綠無枯黃」，觸感「菜梗無斷裂、不軟爛」。北農強調，除了以上的挑選撇步外，記得挑選標有「有機農產品標章」的蔬菜，這樣不僅對環境友善，也更能吃的開心。

另外，北農也特別製圖卡讓大家不怕青蔥、蒜苗和韭菜分不清，青蔥辨認秘訣是「葉尾細尖、有氣根和葉中空」，蒜苗辨識「整體粗厚、葉扁、尾巴有蒜頭形狀」，韭菜則是看「整體細長、葉扁，無氣根」。

▲▼北農製作青蔥和韭菜辨識圖卡。（圖／翻攝台北農產臉書）

