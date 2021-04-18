　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

▲蒜頭產地批發價每公斤250元，生鮮超市580公克蒜仁賣135元，許多家庭主婦縮手買不下去。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北農傳授去皮簡單不費工的4招快速剝蒜秘訣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許展溢／台北報導

許多美味料理都少不了蒜頭，且吃大蒜好處也多，不過，蒜頭買來到底該怎麼快速去皮是很多民眾的困擾，台北農產運銷公司在臉書粉專傳授去皮簡單不費工的4種快速剝蒜秘訣，一次處理之後做菜超方便。

蒜頭去皮秘訣1：刀背拍蒜法
需要工具：砧板、菜刀。
1. 蒜瓣平躺放於砧板。
2. 舉起刀面朝蒜頭拍扁。
3. 蒜皮分離後就能剝除。
注意：刀子使用時要小心，手上可能會有蒜味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

秘訣2：溫水剝蒜法
需要工具：菜刀、溫水。
1. 將蒜瓣以菜刀去尾。
2. 浸泡於60-70度溫水10-30分鐘。
3. 蒜皮軟化後即可將蒜頭取出。
注意：蒜頭泡水後蒜味會變淡，如不使用須用冷凍保存。

▲雲林蒜農9月陸續播種，許蒜農已開始整理蒜種，受蒜頭高價吸引，部分農民把準備用來做蒜種的蒜頭全賣出不種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲微波爐剝蒜法只要5-7秒。（圖／記者蔡佩旻攝）

秘訣3：搖晃剝蒜法
需要工具：附蓋保鮮容器。
1. 將大蒜放進保鮮盒內。
2. 封閉容器後上下搖晃。
3. 蒜頭跟容器磨擦後皮掉落。
注意：蒜頭要保持乾燥，不能弄濕。

秘訣4：微波爐剝蒜法
需要工具：微波爐。
1. 將大蒜放進微波爐。
2. 微波加熱（1-5個蒜瓣約5-7秒）。
3. 蒜皮乾燥裂開輕鬆取出大蒜。
注意：微波過久易讓蒜頭變熟，蒜味降低。

ET快訊
潘穎諄回家了！尋獲現場「肉粽角曝光」　居民：遺體很完整
正妹YouTuber驚傳跳樓輕生！家人證實了..被救下現況曝
23歲女騎士停等紅燈慘遭公車輾斃！司機判決出爐網怒了：太扯
快訊／《有你真好》奶奶過世！享耆壽95歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

舒力基現雙眼牆！將到轉彎關鍵點　「4月最好降雨機會」時間曝

70歲老夫妻進香「忽開進墓園」！遇2人懂了...嬤激動：媽祖很靈的

快訊／自費新冠疫苗「明起開放預約」　指揮中心14:00說明

舒力基現在最強！下周「這1區」防大雨　專家曝：北上後有望解旱

一鍵按下搭小黃免尬聊！4月搭LINE TAXI 「輸入這4字」現折70元

白沙屯媽夜行軍！伸港起駕8小時狂飆　率10萬香燈腳回苑裡了

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

舒力基現雙眼牆！將到轉彎關鍵點　「4月最好降雨機會」時間曝

70歲老夫妻進香「忽開進墓園」！遇2人懂了...嬤激動：媽祖很靈的

快訊／自費新冠疫苗「明起開放預約」　指揮中心14:00說明

舒力基現在最強！下周「這1區」防大雨　專家曝：北上後有望解旱

一鍵按下搭小黃免尬聊！4月搭LINE TAXI 「輸入這4字」現折70元

白沙屯媽夜行軍！伸港起駕8小時狂飆　率10萬香燈腳回苑裡了

朱立倫指「美接觸官方就代表朝野」　江啟臣：台灣的聲音不應被一黨壟斷

星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減肥運動」練出超辣腹肌＋性感美背　

Hyundai「N Day性能日」將在4／27舉辦　第1部性能休旅全球首演！

台灣第一人！　登山好手呂忠翰無氧登世界第10高峰

快訊／油價明天調漲0.4元「快加油！」　九二汽油每公升逼近27元大關

親戚孩北上讀書「厚臉求免費住宿」　人妻不敢拒絕！內行曝1招反擊

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

IH爐、瓦斯爐筆戰再起　新建案少附瓦斯爐原因曝光

爽嗑豪華海鮮！台南超夯平價日料　必嚐黑松露蒸蛋、炙燒比目魚

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

小三最多星座？徵信社「機密」首次公開

舒力基現在最強！下周這區防大雨

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

沙塵暴登陸「紅爆點曝光」！　北部人少外出

網紅哺乳照遭批　專家：親餵是一個國家的事

正妹插畫家出賣妹妹　背帶勒出超胸身材

精障男10年不洗澡　全身污垢驚人

偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照

更多熱門

相關新聞

北市公布批發市場蔬果抽驗結果

北市公布批發市場蔬果抽驗結果

台北農產公司日前導入新式檢驗技術，以質譜化學快檢技術抽檢批發市場農產品，20分鐘內可精確檢出農藥種類及濃度，全面應用於學童校園午餐、超市通路、農夫市集等蔬果檢測。北市市場處8日表示，今年2月共計抽驗800件蔬果產品，檢驗結果54件不符合規定，追查產品來源，供應人遍佈中南部與東部。

蔬菜垃圾山嚇壞網　北農曝光真相

蔬菜垃圾山嚇壞網　北農曝光真相

空氣髒3天「快吃大蒜、甜椒」救肺！

空氣髒3天「快吃大蒜、甜椒」救肺！

喉嚨痛不用吃藥！喝「這6種飲品」便宜又有效

喉嚨痛不用吃藥！喝「這6種飲品」便宜又有效

「農藥殘留質譜快檢」　北農芹菜不合格率大降15%

「農藥殘留質譜快檢」　北農芹菜不合格率大降15%

關鍵字：

蒜頭去皮大蒜北農台北農產運銷公司

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面