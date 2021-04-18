蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

▲北農傳授去皮簡單不費工的4招快速剝蒜秘訣。（圖／記者蔡佩旻攝）
記者許展溢／台北報導
許多美味料理都少不了蒜頭，且吃大蒜好處也多，不過，蒜頭買來到底該怎麼快速去皮是很多民眾的困擾，台北農產運銷公司在臉書粉專傳授去皮簡單不費工的4種快速剝蒜秘訣，一次處理之後做菜超方便。
蒜頭去皮秘訣1：刀背拍蒜法
需要工具：砧板、菜刀。
1. 蒜瓣平躺放於砧板。
2. 舉起刀面朝蒜頭拍扁。
3. 蒜皮分離後就能剝除。
注意：刀子使用時要小心，手上可能會有蒜味。
秘訣2：溫水剝蒜法
需要工具：菜刀、溫水。
1. 將蒜瓣以菜刀去尾。
2. 浸泡於60-70度溫水10-30分鐘。
3. 蒜皮軟化後即可將蒜頭取出。
注意：蒜頭泡水後蒜味會變淡，如不使用須用冷凍保存。
▲微波爐剝蒜法只要5-7秒。（圖／記者蔡佩旻攝）
秘訣3：搖晃剝蒜法
需要工具：附蓋保鮮容器。
1. 將大蒜放進保鮮盒內。
2. 封閉容器後上下搖晃。
3. 蒜頭跟容器磨擦後皮掉落。
注意：蒜頭要保持乾燥，不能弄濕。
秘訣4：微波爐剝蒜法
需要工具：微波爐。
1. 將大蒜放進微波爐。
2. 微波加熱（1-5個蒜瓣約5-7秒）。
3. 蒜皮乾燥裂開輕鬆取出大蒜。
注意：微波過久易讓蒜頭變熟，蒜味降低。
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