蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

▲北農傳授去皮簡單不費工的4招快速剝蒜秘訣。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者許展溢／台北報導

許多美味料理都少不了蒜頭，且吃大蒜好處也多，不過，蒜頭買來到底該怎麼快速去皮是很多民眾的困擾，台北農產運銷公司在臉書粉專傳授去皮簡單不費工的4種快速剝蒜秘訣，一次處理之後做菜超方便。

蒜頭去皮秘訣1：刀背拍蒜法

需要工具：砧板、菜刀。

1. 蒜瓣平躺放於砧板。

2. 舉起刀面朝蒜頭拍扁。

3. 蒜皮分離後就能剝除。

注意：刀子使用時要小心，手上可能會有蒜味。

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秘訣2：溫水剝蒜法

需要工具：菜刀、溫水。

1. 將蒜瓣以菜刀去尾。

2. 浸泡於60-70度溫水10-30分鐘。

3. 蒜皮軟化後即可將蒜頭取出。

注意：蒜頭泡水後蒜味會變淡，如不使用須用冷凍保存。

▲微波爐剝蒜法只要5-7秒。（圖／記者蔡佩旻攝）



秘訣3：搖晃剝蒜法

需要工具：附蓋保鮮容器。

1. 將大蒜放進保鮮盒內。

2. 封閉容器後上下搖晃。

3. 蒜頭跟容器磨擦後皮掉落。

注意：蒜頭要保持乾燥，不能弄濕。

秘訣4：微波爐剝蒜法

需要工具：微波爐。

1. 將大蒜放進微波爐。

2. 微波加熱（1-5個蒜瓣約5-7秒）。

3. 蒜皮乾燥裂開輕鬆取出大蒜。

注意：微波過久易讓蒜頭變熟，蒜味降低。