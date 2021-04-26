和女友閨蜜上床！渣男喊冤「這樣是我的錯嗎」　神邏輯甩鍋正宮

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友前幾天心情不好，希望女友相陪，但對方剛好出差，所以請正妹閨蜜「代打」，怎料兩人天雷勾動地火，聊著聊著就爬上床，事後渣男不僅沒歉意，還神邏輯甩鍋給女友，認為是她一手造成了這樣的結果。

男網友在Dcard娓娓道來，表示女友有個閨蜜，外型蠻漂亮的，「女友對她感覺有點好過頭了，太過信任她，我好幾次提醒，不要讓閨蜜太常進出我們家，但是她不聽。」

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直到前幾天，原po因工作上的事心煩，希望女友能回家陪他，但對方剛好出差沒辦法，結果居然脫口「純喝酒的話讓閨蜜陪就好了」，他原以為只是說說而已，怎料女生竟真的來了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，男網友無辜表示，「後面的事情就是我被閨蜜誘惑，不小心上床了，可是我明明已經有防範，也有提醒女朋友，卻還是上當中招，這樣是我的錯嗎？」他甚至認為，是因為女友不理會他的忠告，才會導致這樣的事情發生。

奇葩文引爆論戰，網友們忍不住怒回，「你錯很大吧！癢就說...她閨蜜誘惑你，你可以拒絕啊，還怪女朋友」、「你就很像殺人犯說：他先惹我的，那我有錯嗎」、「我有個辦法，你自宮或我幫你切，這樣就沒辦法上床了」、「還真的是委屈你了」；還有人懷疑真實性，吐槽直呼「假的吧，不要再幻想。」

面對猛烈砲火，原po繼續推卸責任，解釋道「我有推開她，但是她就跟癡女一樣，整個人黏在我身上，還自己脫衣服，我真的反抗過了，為什麼沒有人相信我？我如果要出軌，何必一直提醒女朋友要跟閨蜜保持距離？」