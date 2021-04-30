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社工訪案不用怕　嘉義市辣椒水噴霧器教戰

▲捍衛社工人身安全 嘉市府首辦防護型噴霧器應用與適法性研習 。（圖／嘉義市政府提供）

▲捍衛社工人身安全 嘉市府首辦防護型噴霧器應用與適法性研習 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義市政府110年度社工人身安全研習在市警局5樓體技館登場，由市府社會處與市警局共同首次辦理。現場並進行社工分組噴霧器實戰模擬操作，由嘉義市政府警察局訓練總教官蘇鐘允、霹靂小組小隊長邱伸州，以及第二分局教官謝政焜等共同指導學員。

嘉市警局第二分局教官謝政焜表示，當社工人員到案主家中訪視，遭受不法侵害，建議先隱藏防護型噴霧器，再以突擊方式噴射辣椒噴劑。操作時請使用姆指，如果可能，請在噴射1秒後離開攻擊線，應移動至45度角位置，重新整備俟機再次以噴霧器發動突襲。水柱型噴灑時與案主的距離一般建議為1.5至3公尺距離，因太近容易遭搶奪，且使噴劑回濺到使用者身上，過遠則不易瞄準目標物。並提醒評估、瞭解案主身體狀況後再使用，後續協助救護、就醫或報警處理。

▲捍衛社工人身安全 嘉市府首辦防護型噴霧器應用與適法性研習 。（圖／嘉義市政府提供）

現場也示範持「噴霧罐」的兩種建議方式，第一種是雙手合握噴霧罐；第二種是單手持罐在後，另一手向前伸出阻擋案主。兩種持握法都是以增加噴射準確度及避免案主搶奪噴霧罐為考量所設計。社工一般可使用「水柱型」噴霧，以額頭、嘴為瞄準點，橫向Z字型移動噴嘴噴灑，目的在使臉部額頭到嘴巴的部位覆滿噴劑。戴眼鏡者也會因為覆蓋在額頭的噴劑往下流到眼睛區域，而達到閉眼的功能。

嘉市警局訓練科總教官蘇鐘允指出，警政署於105年11月增列「防護型噴霧器」為全國警察標準應勤裝備。嘉市府社會處先前委託市警局協助社工人員學習防身術。今(110)年融入防護型噴霧器使用與適法性研習，讓社工合法使用辣椒水，面對案主身上能有裝備，達到自我保護。而今日也特別複習防身術課程。

▲捍衛社工人身安全 嘉市府首辦防護型噴霧器應用與適法性研習 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處社工科長黃珮涵談到，根據衛生福利部統計，各地方政府社會局處（含家暴防治中心）社工人員遭受人身安全事件之調查，每年有超過5,000人次的社工籠罩職場暴力陰影。嘉市府今年為社工人員新購100瓶辣椒水，使社工人員面臨人身安全危機事件時，能發揮自救、自保能力。

本計畫邀請專業警察人員教授防護型噴霧器之應用與適法性，包含噴霧器之種類、如何使用、使用風險、使用後如何清理及相關法規等，並透過實戰操作讓參與者能學以致用。報名資格名額以任職於市府或公私立社會福利機關(構)、公私立醫療院所或教育單位之社工人員，或實際從事社會工作相關業務者為優先。

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