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女社工回辦公室包包「被塞10萬」　她急了...幕後有洋葱

▲ 台東社工暖心關懷長者獲贈鉅款，主動通報奉還獲肯定。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 劉姓女社工（左）用心關懷、照顧長者，陳爺爺（右）為表達感激，偷塞10萬到她背包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府社會處從事成人保護業務的劉姓女社工，平日工作認真盡責，經常關心高齡80多歲的陳爺爺夫妻，日前陳爺爺拿出10萬元要贈予劉女，遭她當面婉拒。不料，陳爺爺趁劉女未注意，將錢塞入她背包之中。劉女回到辦公室才發現，立即主動通報政風處，並於隔天由政風處科長及社工督導陪同，至陳爺爺家中奉還款項。陳爺爺則再次對劉女的服務熱誠頻頻表達感謝。

劉女表示，80多歲的陳爺爺與70多歲的陳奶奶結婚多年、未育有子女，陳奶奶經診斷患有精神疾病、失智及癌症多重病症，目前生活起居皆靠陳爺爺辛苦照顧。但陳爺爺退休後除拿到一筆退休金，並無其他積蓄，經濟狀況不好。陳爺爺照顧妻子多年，耗盡許多心力，壓力及負荷相當龐大。

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劉女說，她從整體家庭支持出發，援引各種資源，包含高齡長者關懷服務、協助就醫及住院治療，持續連結喘息服務協助紓緩照顧壓力，後續還幫忙陳爺爺及奶奶尋找機構床位，每月固定致電並不定期至家中關心，讓陳爺爺的狀況改善許多。

▲▼ 台東縣政府劉姓社工暖心關懷長者獲贈鉅款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東社工暖心關懷長者獲贈鉅款，主動通報奉還獲肯定。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉女表示，陳爺爺在之前即已塞6千元紅包給她，她只拿了紅包袋，款項則退給陳爺爺。這次陳爺爺又拿出10萬元，還趁自己前往陳奶奶房間探視時，才一個轉身就將錢偷塞進她背包，自己一時大意，到辦公室時才發現，日後出勤時也會多加注意個案的舉止，並保管好自己的隨身物品，以免又發生同樣情形。

政風處指出，依據公務員服務法第16條規定：「公務員有隸屬關係者，無論涉及職務與否，不得贈受財物。公務員於所辦事件，不得收受任何餽贈。」10萬元雖為陳爺爺主動致贈，但身為公務人員注意操守，不可收取任何款項，劉姓社工廉潔自持，足堪楷模。

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