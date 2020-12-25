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不肖業者非法掩埋斃死雞　嘉縣府嚴逞業者移送法辦

▲▼ 嚴懲朴子非法掩埋斃死雞 縣府將業者移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣朴子查獲非法掩埋斃死雞，縣府將業者移送法辦並開罰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義朴子某畜牧場日前私自掩埋雞屍體，上週環保局會同相關單位於現場開挖確認改場非法掩埋斃死雞於畜牧場旁自有農地，認為業者行徑惡劣，涉及行政刑罰，將依違反廢棄物清理法移送法辦，依法裁處14萬罰鍰，另將限期業者全數清除已掩埋雞屍體，並持續採樣追查該掩埋場址土壤及地下水是否遭受污染。

▲▼ 嚴懲朴子非法掩埋斃死雞 縣府將業者移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 縣府查獲相關事證。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局日前會同該畜牧場人員、附近陳情民眾、嘉義縣警察局及嘉義縣家畜疾病防治所等相關單位辦理現場開挖作業，其中發現斃死雞隻掩埋面積約為長6米、寬7米、深3米，該斃死雞隻以挖紅色塑膠袋包裹死雞屍體並掩埋於現地，該行為已涉及刑事責任將由警察局依違反廢棄物清理法第46條第2款未依廢棄物清理法規定方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境，移送地檢署偵辦，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金；另違反廢棄物清理法第39條廢棄物再利用規定並涉及非法棄置裁處14萬4000元。

▲▼ 嚴懲朴子非法掩埋斃死雞 縣府將業者移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲現場開挖掩埋雞屍。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局要求該畜牧場1星期內提報該批廢棄物處置計畫送局核備，2星期內將廢棄物除理完畢，於清理時進行消毒作業；清理後再報請環保局進行開挖複查，確保所有廢棄物清除完畢；環保局重申，對於合法業者營運應予保障，但對於不肖業者違法行為，絕不寬貸，也呼籲縣內所有工廠、畜牧場等業者切勿以身試法。

▲▼ 嚴懲朴子非法掩埋斃死雞 縣府將業者移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嚴懲朴子非法掩埋斃死雞 縣府將業者移送法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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