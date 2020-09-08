台中潮男赴嘉義竊金戒...逃43小時當妻小面被逮「怎麼那麼快！」

記者徐愷昕／嘉義報導

嘉義楊姓男子5日穿著體面、帶著名牌皮包，前去朴子市某銀樓購買金戒指，過程中他以現金不夠要至ATM領錢為由，趁老闆不注意竊走1只重5錢價值3萬多元的金戒指。警方獲報後，花不到2天時間就逮到楊男，而他被抓時先是坦承犯行，接著便驚訝表示，「怎麼可能那麼快！」

▲楊男穿著體面、帶名牌包至嘉義某銀樓偷金戒指。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲楊男遭逮後，還向警驚呼「怎麼那麼快」。（圖／記者翁伊森翻攝）

台中有多項前科的楊男，5日穿搭流行服飾配戴名牌錢包，前往嘉義縣朴子市某銀樓假裝購買金戒指，過程中再藉口現金不夠要至ATM領錢，趁老闆不注意時順手牽羊1只重5錢價值3萬多元的金戒指。

朴子分局獲報後遂與偵查隊組成專案小組，過濾數百支監視器，驅車北上台中埋伏，迅速於案發43小時在台中市豐原區逮捕與妻小正在逛街的楊嫌，全案依竊盜罪嫌移送。

警方經查發現，楊嫌曾以同樣手法多次犯案，此次到嘉義犯案，還故意挑選年紀較長的銀樓老闆下手，得手後立即逃往台中市藏匿。楊嫌原先設想自己與嘉義無地緣關係，不曾留下犯案紀錄，且鄉下地方監視器密度不足，應該不容易被抓，因此變賣金飾後，便與妻小在台中市豐原區悠哉逛街購物，未料遭埋伏多時的專案小組一擁而上，束手就擒。

楊嫌警詢時表示，覺得警方不可能橫跨三個縣市查緝，原以為自己可以逍遙法外，想不到才不到2天就被逮，他當下還向警驚呼，「怎麼可能那麼快！以後不敢來嘉義偷東西了。」讓大家哭笑不得。

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