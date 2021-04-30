驚悚畫面曝光！高雄聯結車霸王右轉險輾爆男騎士　堆高機雙叉搶命

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區中林路發生一起驚悚車禍，一名夏姓聯結車駕駛疑似右轉時未禮讓直行機車，造成一名林姓男騎士撞上慘遭捲進車底，最後出動堆高機把車頭抬起，才順利把人救了出來。

▲一名林姓騎士被撞，被聯結車頭壓在車底，堆高機出動救援 。（圖／翻攝《記者爆料網》）

這起車禍就發生在30日早上8點20分左右，夏姓聯結車駕駛開到了小港區中林路，要右轉進入一家工廠，就在轉彎時，右側同向一名林姓男子騎車機車閃避不及撞了上來，機車噴飛20公尺，林姓騎士被順勢捲進聯結車頭底下，目擊者趕緊報警方及消防隊。

▲一名林姓騎士被撞，被聯結車頭壓在車底，堆高機出動救援 。（圖／翻攝《記者爆料網》）

消防隊趕到之後，確認林姓男子卡在聯結車頭底下，意識還算清楚，但為了加快救援速度，請廠家出動堆高機把聯結車頭抬起，救護人員才順利把人拉了出來，林姓男子初步檢傷有大腿骨折等情況，立刻被送醫。而警方初步認定是聯結車駕駛在轉彎時，未禮讓直行車先行才釀禍，不過真正肇事原因還得等到鑑定報告出爐後才能確定。

▲一名林姓騎士被撞，被聯結車頭壓在車底，堆高機出動救援 。（圖／翻攝《記者爆料網》）

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