諾富特染疫員工足跡現況曝！中壢車站大消毒　四海遊龍也中槍

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

諾富特飯店爆群聚感染，繼昨日確認一名房務主管（案1120）染疫，指揮中心今（30日）再公布3例本土病例，其中1人為諾富特昨日發燒員工（案1128），另外2人則是送集中檢疫所的餐飲部員工（案1127）及房務部員工（案1129）。另外，指揮中心公布案1127、案1128之足跡後，《ETtoday新聞雲》稍早也實際直擊各足跡點現況！

▲直擊諾富特員工染疫足跡現況！（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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案1127、案1128足跡點分布於桃園市中壢區7地點，其中案1127於4月27日曾到訪等等法式甜點，4月28日曾到美衣潔自助洗衣店中原店、實踐路一間日式料理餐廳；案1128則於4月28日搭703公車至中壢火車站，接著曾到海越按摩店、四海遊龍中壢店，最後搭703公車返回宿舍。

《ETtoday新聞雲》稍早直擊足跡點現況，由於足跡大多圍繞於中壢火車站附近，且車站人潮眾多，確診案例又是前2天造訪過，桃園市環保局獲報後，已針對車站及各足跡點，立即大規模消毒。

▲四海遊龍中壢店門口即設有一個公車站牌。

四海遊龍中壢店的店員向記者表示，今天上午就接到衛生局通報，店門口整條街已消毒過，而晚間店內也將進行清消，人員會自主管理，不過，生意確實有受到影響。

▲四海遊龍中壢店店員受訪。

至於海越按摩店負責人則不願意出面受訪，目前環保局正針對店面進行消毒，而等等甜點店則是拉下一半的鐵門。

▲海越按摩店消毒。

▲等等甜點店拉下一半鐵門。

▲▼確診者案1127、案1128足跡。（圖／指揮中心提供）