解放軍海軍原副參謀長涉違紀　曾為「殲15」艦載機試飛副總指揮

▲解放軍海軍原參謀長宋學涉違紀違法遭查。（圖／翻攝央視軍事）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍原副參謀長宋學昨（29）日遭爆涉嫌嚴重違紀違法，同時被免去第十三屆人大代表職務。據公開資料顯示，宋學為海軍少將官銜，曾為解放軍航母計劃中，殲15艦載機於遼寧號上起降試飛任務的副總指揮。不過，宋學具體涉及的違法違紀事件，官方卻未多作闡述。

▲「殲15」艦載機於遼寧號進行起降訓練。(圖／取自微博)

微信公眾號《政知見》指出，在公開報導中，宋學曾多次公開亮相。宋學在2013年4月曾對外介紹中國航母建設的相關情況。他說，「航母工程涉及船舶、航空、電子等多個系統的上千個專業技術門類，中國上千家企業參與了第一艘航母的建造工程。」

宋學曾提到，中國首艘遼寧艦目前不配屬於海軍的三個艦隊，由海軍直接指揮管理。此外，宋學也在2018年兩會期間就「海軍裝備」等問題接受採訪。

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊。（圖／翻攝自央視軍事）

外界分析，宋學被查處的事件背後，是大陸中央對解放軍反腐力道的不斷加強，層級也持續提升。2021年4月實施的《中國共產黨軍隊紀律檢查委員會工作規定》修訂版強調，紀委工作必須堅守政治監督職責定位，嚴明政治紀律和政治規矩，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。