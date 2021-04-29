美艦近距離監測、插隊遼寧號航母編隊　陸國防部：性質十分惡劣

▲美軍驅逐艦馬斯廷號艦長近距離監測解放軍航母遼寧號。（圖／取自美國海軍網頁）

記者魏有德／綜合報導

美艦「馬斯廷號」（USS Mustin）艦長近日翹腳近距離監測解放軍航母遼寧號引發爭議，26日再傳伯克級驅逐艦插隊遼寧號航母編隊並一路尾隨。對此，大陸國防部發言人吳謙表示，敦促美方嚴格約束一線部隊，遵守「中美海空相遇安全行為準則」、「國際海上避碰規則」等規則，杜絕再次發生類似危險事件。

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／記者任以芳攝）

針對「馬斯廷號」驅逐艦艦長翹腳觀看遼寧號航母艦隊，吳謙指出，中國海軍遼寧艦航母編隊在有關海域開展正常演訓活動期間，美「馬斯廷」號驅逐艦持續對中方艦艇編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣。

▲解放軍海軍遼寧號航母編隊傳出被美伯克級驅逐艦插隊。（圖／CFP）

吳謙提到，美現政府就職以來，軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20%，偵察機活動頻次超40%，「美方頻繁派遣艦機赴中國周邊海空域活動，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方對此堅決反對。」

吳謙同時呼籲，敦促美方嚴格約束一線部隊，遵守「中美海空相遇安全行為準則」、「國際海上避碰規則」等規則，杜絕再次發生類似危險事件。