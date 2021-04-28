中國6戰艦高清照曝光！遼寧號航入東海　日防衛廳緊急跟監

記者張方瑀／綜合報導

中國航艦遼寧號與護航艦群26日被衛星拍攝到在台灣東部外海，當時衛星照片顯示，美軍伯克級驅逐艦竟亂入遼寧號航母戰鬥群中。27日又有衛星照片曝光，遼寧號已通過宮古水道進入東海，日本防衛省也拍攝到中國6艘軍艦與1架中共直-18直升機的高清照。

▲遼寧號打擊群通過宮古海峽。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）



在推特曝光的衛星照片顯示，中國航艦遼寧號27日上午近9點56分通過宮古水道，位置約在宮古島北方175公里的東海海面上，並持續朝西北疾駛。

▲直-18直升機。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）



日本防衛省27日晚間也公布最新「跟監」結果，證實遼寧號與052D型飛彈驅逐艦（成都號及太原號）、054A型飛彈護衛艦、055型飛彈驅逐艦、901型綜合補給艦和直-18直升機在宮古島市以南約160公里的水域活動。

日本海上自衛隊也出動了朝日型護衛艦及P-3C巡邏機進行跟監。

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