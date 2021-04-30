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17歲狠毒嫩妻抓到了！撂9行刑者槍抵頭狂K逼離婚　他為小孩拒分手

▲夫妻談判離婚，妻找友人助陣傷害、警火速逮7名到案，取出一把瓦斯槍。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警火逮7嫌到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一對小夫妻相約談離婚，沒想到17歲嫩妻找來了9人，分持木棍、安全帽等物，海扁20歲老公，過程中，還有人拿槍抵住被打老公的頭部，甚至將剪刀插在被害人的機車輪胎上，教訓意味濃厚，警方逮到7嫌，其中包含17歲的游姓嫩妻，並於一男車上查扣瓦斯槍一把。

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲夫妻談判離婚，妻找友人助陣，男子傷痕累累倒地。（圖／記者吳奕靖翻攝）

楠梓分局於30日凌晨4時39分接獲110通報，一處污水處廠前發生車禍，員警到達發現一名男子倒臥在地，由救護車送往海總醫院救治。不過這場車禍可不單純，據警方詢問被害20歲的王姓男子，因最近夫妻感情不佳，與17歲嫩妻相約談判離婚，沒想到嫩妻竟找9位友人助陣，雙方一言不和，這群人持木棍、安全帽狂打他，其中還人持槍恐嚇，被害人頭、背部受傷，目前診治後無大礙，不過他的機車輪胎被用剪刀刺破，還插在輪胎上，教訓意味濃厚。

▲高雄市一名男子在談離婚，被妻子撂十幾人圍毆，機車輪胎還插著剪刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲輪胎上還插有一把剪刀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經調閱監視器發現有2部汽車、2部機車涉嫌，專案小組火速循線逮獲戴嫌(21歲)、許姓少年、李姓少年、邵嫌(21歲)、楊嫌(27歲)、以及游姓女子(17歲)等7人，並在戴嫌自小客車上查扣瓦斯槍一把，經訊問戴嫌坦承瓦斯槍為其所有，目前已有7人到案，未到案3人也均掌握身分，楠梓分局全力查緝到案中。

▲夫妻談判離婚，妻找友人助陣傷害、警火速逮7名到案，取出一把瓦斯槍。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警逮7嫌到案，查扣一把瓦斯槍。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解，王姓男子、游姓女子因兩人婚姻感情生變，游女想談離婚，不過王姓男子因兩人還育有一子，想挽留不想離婚，因此單槍匹馬赴約，未料游姓女子卻找9友人助陣談判，一言不和之下，竟遭痛毆，動手的這批人被依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

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