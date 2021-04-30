17歲恐怖嫩妻撂人槍抵頭逼離婚！20歲老公遭狂扁　躺馬路抖吐內幕





▲小老公赴約談判離婚，先被女方撂人堵上，遭10多人圍毆、槍抵頭，機車輪胎還被利剪刀插入 。（圖／吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄夫妻相約談離婚，沒想到17歲嫩妻這方涉嫌找來了10多人，分持木棍、安全帽等物，海扁20歲老公，過程中，還有人拿槍抵住被打老公的頭部，甚至將剪刀插在被害人的機車輪胎上，教訓意味濃厚，所幸遭打的老公送醫後無生命危險，警方今中午前已逮到4嫌、查扣1把瓦斯槍，正擴大偵辦中。





▲目前已查緝4嫌到案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楠梓分局於30日凌晨4時39分接獲110通報，某污水處廠前發生車禍，經員警到達發現一名20歲男子倒臥在地，由救護車送往海總醫院救治。不過據警方詢問被害人，調查發現，他因夫妻感情不佳，與17歲嫩妻相約談判離婚，沒想到嫩妻這邊竟涉嫌找一群友人先堵他，持木棍、安全帽狂打，他的機車輪胎被利剪插著，過程中還遭人持槍抵頭，他被打到倒地不起、渾身傷顫抖，所幸經送醫後已無大礙，

▲小老公赴約談判離婚，先被女方撂人堵上，遭10多人圍毆、槍抵頭，機車輪胎還被利剪刀插入 。（圖／吳奕靖翻攝）

據了解，全案疑起因於17歲的嫩妻想離婚，但20歲的小老公考量兩人已有1個小孩，不肯離婚、想挽留。今凌晨相約談判離婚一事，小老公騎機車赴約中了埋伏。





▲小老公赴約談判離婚，先被女方撂人堵上，遭10多人圍毆、槍抵頭，機車輪胎還被利剪刀插入 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經警方調閱監視器，發現2台汽車、2台機車前往助陣，30日中午前已將4嫌查緝到案，擴大偵辦中。

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