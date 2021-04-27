前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道涉貪　更審再輕判緩刑

▲前桃園縣長吳志揚的隨行機要秘書鄒德道涉嫌收賄。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前桃園縣長吳志揚的隨行機要秘書鄒德道，2013年間協助投資客喬土地，申請將農地變更為工業用地「楊梅仁美產業園區」，並私下收受100萬現金及BMW進口車。案經檢方提起公訴後，一審將他判刑7年6月，二審因他繳回犯罪所得，輕判2年、緩刑5年。案經撤銷發回，高院更一審27日宣判，因他坦承犯行又繳回犯罪所得205萬元，高院輕判2年、褫奪公權5年，並宣告緩刑5年，須於判決確定後繳交公庫100萬元。可上訴。

鄒男於2010年1月1日至2014年4月11日擔任桃園縣工商發展投資策進會（現改制桃園市工商發展投資策進會）編內幹事，負責轄區廠商服務、配合聯繫縣府各局處室向，並派駐縣長室擔任隨行機要秘書，肩負接待、處理各項選民服務等工作。

當時鄒男住在楊梅區的黃姓友人發現投資楊梅市仁美段，將可獲得暴利，因此打算遊說鄒德道，讓當地的土地開發案儘速過關。期間黃男為了答謝鄒男協助，還特別贈予BMW轎車與100萬元作為酬金，鄒男還先行告知喜歡的車款、顏色；為了避免被抓包，鄒男還先將車子登記在友人名下。但土地申請案最終仍未過關，檢調單位也鎖定鄒男，提起公訴。

一審法院審理時，鄒男坦承犯行，還在庭訊中指出，黃男請託他不只這件案子，他處理得黃男很滿意，某次黃男說「我自己開BMW，要不要也送你一台」，他一時貪心就答應，但事後覺得有違法之虞，所以才將車輛登記在友人名下。一審法院認定他犯《貪污治罪條例》「不違背職務收受賄賂罪」，判刑7年6月、褫奪公權3年。

二審改輕判鄒男2年、褫奪公權5年，並宣告緩刑5年。案經最高法院撤銷發回，高院更一審於27日宣判，還是認應鄒男有罪。但更審法院審酌他於偵查及高院審理中均坦承犯行，並於審理中自動繳交全部犯罪所得，犯後態度良好，兼衡其無前科之素行，碩士畢業之智識程度，與家庭、工作、經濟狀況，暨其犯罪之動機、目的、手段、所生危害、所得利益等一切情狀，還是給予輕判2年、褫奪公權5年，並宣告緩刑5年，須於判決確定後繳交公庫100萬元。可上訴。