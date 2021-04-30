房務主管染疫　陳時中：4／15後曾到諾富特飯店應自主健康管理

▲陳時中接受POP Radio《Pop搶先爆》專訪談華航機師染疫案。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

作為華航機師檢疫場所的諾富特飯店，一名房務主管昨日確診(案1120)，依據發病時間推估4月15日可能就有傳染力，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日發出呼籲，4月15日以後去過諾富特的人要自主健康管理做好，有任何狀況要和衛生單位通報。

案1120從4/17就陸續出現咳嗽、流鼻水等症狀，期間三度到診所就醫，4/27到醫院診斷出肺炎進而採檢，昨日確診，目前在加護病房治療當中。初步瞭解其平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。

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陳時中昨日在記者會表示，案1120在4月17日發病，4月15日就有傳染力。因此，預估4月15日之後入住的機組員、一般民眾，也都會是匡列對象。另外，宴會廳前幾天有場婚宴，而4月中旬也有新郎打卡，4月26日更有電視台記者到飯店採訪，記者已經被通知採檢，婚宴新人、賓客以及媒體都可能被匡列，詳細情況有待指揮中心下午記者會說明。

陳時中今上午出席電台專訪時會後受訪表示，離開諾富特的機師都要重新匡列；至於參加喜宴這些，第一個比較好的情況，中午採檢結果出來都沒有人染疫，就比較安心，服務人員列入自主健康管理，或者有人染疫，如果有人牽扯到，就要展開疫調。陳時中也公開呼籲，4/15以後去過諾富特的人要自主健康管理做好，有任何狀況要和衛生單位通報。