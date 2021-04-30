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快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書

▲▼徐巧芯30日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯30日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者徐政璿／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光29歲兒趙介佑，因涉詐欺及毒品防制條例，被刑事局搜索、逮捕，不過民進黨至今仍未確定懲處，外界就質疑趙介佑與高層關係良好。國民黨台北市議員徐巧芯30日在臉書貼出一張趙介佑競選選黨代表的傳單，當時他就獲得民進黨高層、總統府國策顧問黃承國的強力背書。

徐巧芯表示，「趙氏家族」與民進黨前主委黃承國友好人盡皆知，當時趙介佑參選黨代表時就是「黃承國一票，趙介佑一票」，他們在台北市的勢力龐大，包括不少年輕民進黨新生代的議員、政治人物都是其中一部分。

徐巧芯說，她提出幾個問題，首先，蔡英文除了震怒以外，願不願意站出來與國策顧問黃承國切割，請他辭職？

第二，民進黨台北市黨部主委吳怡農願不願意主動發起民進黨在台北市的掃黑行動，向耍特權、敗壞警紀的「假白道」宣戰？

第三、民進黨台北市的親黃承國派系議員、未來打算參選議員的候選人們，願不願意挺身而出支持吳怡農主委發起掃黑行動行動？

徐巧芯說，最近警紀敗壞的情形頻傳，這次被發現原來跟民進黨台北市高層長期縱容有關，趙介佑在地方上造成亂象早不是第一次，作為台北市的一份子，她認為民進黨的家內事若是已影響到市民的權益，包括搞派系、耍特權、關說甚至觸犯販毒等，絕對不是台北市民可以接受的。

究竟為何民進黨不快刀斬亂麻，PPT昨（29日）晚間也熱議一篇貼文，內文指民進黨台北市黨部主委吳怡農與趙家關係匪淺，讓網友恍然大悟。

網友在PTT八卦版PO文「吳怡農參選主委的幕後大推手-趙氏家族」，痛批吳怡農回台後為了大位吃相難看，而最開始力挺吳怡農參選主委的地方派系，就是趙氏家族。原PO更翻出吳怡農當初到黨部登記參選的照片，身邊只有3個人陪同，其中2個就是趙介佑爸爸趙映光和姑姑趙心瑜。

對此，徐巧芯質疑，「趙氏家族」到底對吳怡農有什麼影響力，能夠讓一個形象清新的新任主委如此猶豫不決？但看到這篇PTT爆料文就能看出雙方關係不一般。

徐巧芯表示，如果吳怡農敢割袍斷義，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘，她會不吝於給予讚美和鼓勵；但如果為了民進黨內黑道的組織結構而同流合汙，她則會覺得非常可惜，一個備受期待的清新政治人物也不過如此爾爾。

國民黨立委林為洲則在臉書轉貼這則PTT貼文，他並未再多加批判，僅感嘆地寫下10字：「橋歸橋，路歸路，你們越界了」。

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