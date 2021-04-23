藻礁爭議解套新主張　黃適卓訪專家林幸助：生態與開發共存永續

▲為藻礁爭議解套，黃適卓(右)訪專家林幸助。（圖／黃適卓服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長參選人、前立委黃適卓，23日在臉書Po出親自訪問藻礁專家、中興大學生命科學系教授林幸助的內文，並做出競選承諾「藻礁保育與經濟發展可以並存！我挺藻礁保育，我也挺三接！」黃適卓強調，生態保育不是畫一塊地隔絕人類，而是讓土地和環境生態兼顧，生態與開發不是零和關係！

黃適卓表示，他親自拜訪林幸助老師，是為了更瞭解藻礁議題的生態面向。誠如林幸助教授說：「做生態保育，過去習慣把人視作破壞的因素，但人類與其他生物一起生活在地球上，要做生態保育不可能一味排除人為因素。現在做生態保育，應該要把人的角色放進來，思考怎麼做到共存、永續。」

▲黃適卓挺三接與藻礁保育。（圖／ET資料照）

黃適卓說，林幸助老師用心地為其團隊解說，當初他如何極力爭取生態熱點的觀新藻礁劃設保護區。脆弱的核心藻礁區，規劃成無人區，避免再有熱心卻不理解生態的民眾，帶人去觀新藻礁踩踏，破壞珍貴的、藻礁純度極純的觀新藻礁核心區。

黃適卓轉述林幸助老師的看法表示，真正珍貴的純藻礁極容易被破壞。只要人站上去，一年0.1公分慢慢堆疊的脆弱藻礁就會塌陷，因此，林幸助老師才極力促成觀新藻礁核心區的劃設。為了保存桃園濱海最純的藻礁。相較於觀新藻礁，因為大潭並非純藻礁，而是珊瑚與藻礁混生，質地較為堅硬，台灣北海岸有不少類似的混生礁體。

黃適卓強調，林幸助老師對藻礁的熟悉並非偶然，從中山大學海洋資源學系畢業，到美國攻取博士，作過美國國家海洋與大氣署研究船科學家，再到現在主持實驗室，將近40年光蔭，大半人生都奉獻給了海洋。談到這次引發關注的桃園藻礁，他早在10年前就開始主持一系列研究。

黃適卓認為，保育最重要的是觀新藻礁保存種源之後，接著我們該思考，如何進一步照顧整個桃園、甚至整個台灣的海岸。最重要的是持續監測、做基礎研究，還有積極減少污水排放與漂沙問題。而監測系統與研究計畫都所費不貲，錢從哪裡來？黃適卓提起林幸助教授的專家觀點：如果讓中油有條件開發，除了規定工程要盡量避開藻礁，中油還必須每年撥款給藻礁保育計畫。持續研究、監測，反而比單純劃禁地不准人類靠近，更能保育與復育藻礁。黃適卓強調，生態與開發不是零和關係，人類會破壞環境，可是人類也可以是環境永續的力量。

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