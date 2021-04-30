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降低海洋污染 　嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具　

▲嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具　降低海洋污染 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府公告辦理110年浮筏式牡蠣養殖環保浮具獎勵補助，針對持有區劃漁業權的浮筏式養殖蚵農，登記每十個蚵棚可申請補助12塊環保浮具，補助金額最高達九成，每戶最高補助600塊環保浮具，每塊浮具最高補助1305元，總補助金額500萬元。

本獎勵補助計畫從5月3日起為期二週，每日上午九時至下午三時受理蚵農申請，受理時間及地點分別為5月3至7日於嘉義區漁會東石辦事處、5月10至14日布袋鎮九江社區活動中心，鼓勵符合資格蚵農攜帶身分證、漁業權執照及印章前往踴躍申請。

牡蠣養殖是雲嘉南很重要的產業，然而蚵棚使用的保麗龍浮具會對海洋環境及生態造成污染及危害，嘉義縣政府為降低保麗龍浮具使用量，近年持續宣導，多數蚵農已改用再生橡膠材質浮具，也向蚵農介紹新型環保浮具(PE及EPP)，鼓勵蚵農使用非保麗龍浮具，同時規劃112年起全面禁用，以減低牡蠣養殖對海洋環境的負擔。

保麗龍(PS)浮具會造成海洋環境及生態衝擊，在縣府近年宣導減用下，嘉義目前蚵棚已有九成以上改採再生橡膠材質，少部份使用保麗龍材質者，雖大多已用不織布或塑板包覆，但日久仍會破碎造成污染，因此縣府近二年來，除持續宣導改用再生橡膠材質浮具，也洽商開發更多環保浮具供蚵農替代使用。

目前已有廠商開發出PE(聚乙烯)硬式浮筒、EPP(聚丙烯)發泡浮具及HDPE(聚乙烯)管材，其特性不易破碎且耐用期更長，對環境不會產生保麗龍汙染的問題。

縣府繼109年底，向中央爭取經費，購置1500顆環保浮具，發放每戶區劃漁業權蚵農12塊環保浮具作為推廣示範使用；今年縣府持續爭取經費擴大辦理推廣計畫，補助蚵農九成購置費用，預計逾3600顆環保浮具，逐步取代使用保麗龍的習慣，使蚵農了解維護海洋環境及生態保育的重要性，共同為維護海洋盡心力，使養蚵與海洋共存共榮，養蚵產業得以永續發展。

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關鍵字：

環保浮具養殖蚵農

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