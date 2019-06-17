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保麗龍掰掰　 牡蠣養殖使用環保浮具有效降低海洋污染

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▲▼ 牡蠣養殖使用環保浮具，將有效降低海洋污染。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲牡蠣養殖使用環保浮具，將有效降低海洋污染。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

牡蠣養殖是雲嘉南重要的產業，蚵棚使用的保麗龍浮具，會對海洋環境及生態造成污染及危害。嘉義縣政府為降低保麗龍浮具使用量，近年持續宣導蚵農改用再生壓縮泡棉浮具，舉辦環保浮具推廣說明會，向蚵農介紹新型環保浮具，鼓勵蚵農使用藉以減低對海洋環境的負擔。

▲▼ 牡蠣養殖使用環保浮具，將有效降低海洋污染。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

在縣府近年宣導減用下，嘉義縣目前的蚵棚已有三分之二改採再生壓縮泡棉材質，仍有三分之一使用保麗龍材質，雖大多已用不織布或塑板包覆，但時間久仍會破碎造成污染。因此縣府近兩年來，除了持續宣導可以改用再生壓縮泡棉浮具，也洽商開發更多環保浮具供蚵農替代使用。

目前已開發出PE(聚乙烯)硬式浮筒、EPP(聚丙烯)發泡浮具及HDPE(聚乙烯)管材，其特性不易破碎且可長期使用，對環境不會產生保麗龍汙染的問題。相關的環保浮具及管材資訊可洽農業處網頁（https://bit.ly/2KncZvc），提供蚵農選擇使用。

牡蠣養殖產業是完全仰賴及利用海洋資源，縣府將持續向蚵農宣導維護海洋環境及生態保育的重要性，並呼籲仍使用傳統保麗龍浮具的蚵農，能及早更替為環保浮具，共同為維護海洋盡心力，如此才能使養蚵與海洋共存共榮，養蚵產業才得以永續發展。若有疑問，也可洽詢縣府漁業科05-3620123#377。

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關鍵字：牡蠣養殖,環保浮具,降低海洋污染,保麗龍

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