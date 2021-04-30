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月花30萬養3個小女友　43歲sugar daddy坦言：就是逢場作戲才划算

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲日本近來流行「パパ活」，年輕女性以和上了年紀的有錢男性約會、吃飯賺取零用錢。（示意圖／翻攝pakutaso）

實習記者周依儒／綜合報導

日本近年流行年輕女性以和上了年紀的有錢男性約會、吃飯來賺取零用錢，也就是俗稱的爸爸活（パパ活），反映出和以往不同的社會價值觀。日媒日前就訪問了一名男性，來了解在明知一切大部分是「逢場作戲」的情況下，為什麼還願意去付出金錢？

根據日媒「NEWSポストセブン」報導，一名43歲退休的上班族男性M先生，現在靠著投資房地產、虛擬貨幣，年收入超過6000萬日圓（約新台幣1537萬元），他表示自己目前一共和3名女性保持著「パパ活」的關係。M先生指出，3個裡面他最喜歡的是一個25歲的上班族，因此每個月幾乎都會給她60萬到100萬日圓（約新台幣15萬元到25.6萬元），另外兩個則每月也會拿到約10萬日圓（約新台幣3萬元）。

▲性愛，性感，男女，床戰，床上，做愛，約炮。（圖／pixabay）

▲M先生表示，花錢可以滿足自己和女生交往的感覺，又可以滿足性慾很划算。（圖／pixabay）

M先生透露，這樣的關係很理性，算是一種「偽浪漫」，因為雙方都知道是逢場作戲的關係，就不會備感壓力，心態也會很輕鬆，且他也認為自己喜歡約會，那只要花錢就可以補足感性甚至可以滿足性慾，算下來很划算。

M先生表示，他在20多歲時結婚過一次，一年後就因為老婆太自私而離婚，從此之後就對維持一段戀愛的關係感到厭煩，反而享受「パパ活」的關係；倘若哪天其中一個「パパ活」的女生說想和他談認真的戀愛，不想維持這樣的金錢關係，他就會覺得很煩，「我不需要，請出去。」

 
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