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社會 社會焦點 保障人權

擄頂鮮101前老闆周文保...30歲小弟鬼扯：都我幹的！檢追藏鏡人

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署和刑事局持續追查對頂鮮101餐飲集團周文保、遠東航空董座張綱維、藝人澎恰恰暴力討債的台北市傳統老幫派「通化街幫」。21日傍晚查獲一名涉案幫派犯嫌張全皓，他涉嫌去年底夥同其他小弟將周文保帶到荒野毆打，張男落網後，向檢方強調「一切都是我去指使的，背後沒有藏鏡人。」台北地檢署檢察官認為他避重就輕，21日以妨害自由等罪聲押禁見。

該討債集團由綽號「楊醫生」的楊男及綽號「芋仔」的朱男聯手放款，長期從事中大額借貸，號稱「北台灣最大地下債主」，光是澎恰恰就積欠兩人3000多萬未還，張綱維則是借貸1.6億元，周文保也曾向他們借款1.3億元。

10月23日下午，澎恰恰、皮皮、楊醫生及芋仔相約亞太三溫暖，4人在VIP室內商談債務，楊接連怒罵三字經、恐嚇澎要求還錢，澎恰恰答應每月還款，芋仔得到滿意答覆先行離開，楊則要求皮皮返家取地契，最後皮皮報警，全案才因此曝光。

檢警21日循線逮捕涉擄周文保且毆打的張全皓，他想一肩扛，稱「一切都是自己帶小弟去做，沒有人指使」。但檢方認為，張全皓才30歲「趴數」應該還不夠，不太可能有權力能教唆，認為背後藏鏡人還有其他更大咖的。雖然當時周文保遭擄走毆打雖然沒提告傷害罪，但張男行為已涉犯妨害自由罪，全案並有共犯仍在逃，因此21日以有串供滅證之虞，將張男聲押禁見。

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