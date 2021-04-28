童溺水8分鐘無人救枉死！「師顧滑手機、救生員聊天」8人下場曝

▲鄭姓男童溺水送醫畫面。（資料照／記者莊智勝翻攝）

記者陳羿妏、李忠憲／台中報導

台中市后里區一名12歲鄭姓男童，2017年7月間因補習班老師顧著滑手機、救生員聊天未注意，溺水8分鐘變成植物人，經父親1年半照料，最後仍是宣告不治。台中地院日前依過失致死罪，判游泳池陳姓負責人1年8月、現場王姓主任1年2月、4名救生員6月至1年6月不等刑期，補習班張姓主任、陳姓老師則各判8月，其中陳姓救生員部分得易科罰金，可上訴。

回顧整起事發經過，12歲鄭姓男童2017年7月間參加補習班舉行的游泳戶外教學活動，由39歲補習班主任張女、40歲班導師陳女帶隊前往公立后里區游泳池玩水；經營業者在泳池前段135公分至148公分深區域堆置50公分高、長約16公尺的藍色長板等，並以浮繩圈區隔出練習區，供小朋友在裏頭玩耍。

▲男童溺水8分鐘被救起後，變成植物人。（圖／翻攝臉書，下同）

怎料，鄭童約1小時後，因拉高浮繩跨越至深水區，腳踩空於水裡掙扎，過程中舉手、抬頭呼吸等動作，均無人發現，隨後沉入水中。直到8分鐘後，有同學發現鄭童溺水，趕緊呼叫救生員，結果蔡姓救生員不知事態嚴重，僅先請同學幫忙拉鄭童上岸，48秒後驚覺不對勁，才趕緊下水救人，鄭童經搶救後雖恢復呼吸心跳，但已成植物人。

檢警調查，鄭童溺水後8分鐘，張女、陳女只顧著滑手機，劉姓、蔡姓救生員也顧著聊天未發現異狀，此外，蔡男起初得知鄭童溺水時，竟不當一回事，隔48秒才下水救人；游泳池依規定須配置4名救生員，卻採走動式看顧，未規劃分配負責區域，其中陳姓救生員還被叫去修馬桶，不在現場。

鄭童父親當時看完監視器畫面泣訴，帶隊老師只顧著低頭滑手機，兒子無力掙扎時，劉姓、蔡姓2名救生員在附近短暫對談也未發現，最後經同學報告，救生員還慢速前進，毫無救生意識；單親扶養兒子的他，曾於工作空檔，赴游池查看，特別提醒老師要注意孩童安全才離開，但其中1名老師還塞著耳機，聽不到他說話，讓他十分憤怒。

▲泳池未規劃分配救生員負責區域。



檢方勘驗相關事證，依業務過失傷害罪嫌，將老師和救生員等7人起訴。全案歷經2年時間審理，惟鄭童成植物人後，未能等到一審判決，於2019年3月4日宣告不治。

台中地院審理時，僅陳姓救生員坦承犯行，其餘7人則否認犯行，法官撤銷檢方提起的「過失致重傷害罪」起訴法條，審酌後改依過失致死罪，判游泳池陳姓負責人1年8月、現場王姓主任1年2月、4名救生員6月至1年6月不等刑期，補習班張姓主任、陳姓老師則各判8月，其中陳姓救生員部分得易科罰金，全案仍可上訴。