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杜特蒂：雖欠中國很多感謝　但國家利益不能讓步

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電

中國至今捐贈百萬劑疫苗給菲律賓，但兩國南海主權紛爭持續延燒。對此，菲國總統杜特蒂說，菲律賓對中國「欠了很多感謝」，但在保護國家利益上，馬尼拉當局不能讓步。

菲中南海紛爭自3月下旬以來升溫。馬尼拉當局指約220艘中國海上民兵船集結牛軛礁（Whitsun Reef），向北京提出至少5次外交抗議，要求立即離開菲國專屬經濟海域。

隨著明年5月總統大選臨近，南海爭議成為菲國熱門政治話題。菲律賓海巡署和漁業暨水產資源局（BFAR ）近來在菲國專屬經濟海域演習，菲中官員又展開言詞交鋒。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）28日晚間在電視談話上說：「我們不想跟中國開戰。中國是個好朋友。我們欠了很多感謝，其中包括（中國捐贈的）疫苗。」

杜特蒂說：「但有些事真的不能讓步…我希望他們理解，我也有我的國家利益要保護。」

菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，中國至今提供350萬劑科興疫苗給菲國，其中100萬劑是免費捐贈。菲律賓新聞社（PNA）報導，另外150萬劑科興疫苗預定5月7日抵菲。

對此，立場激進的菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA）今天發表聲明，批評杜特蒂把菲國主權當成換取中國疫苗的籌碼。

漁民運動力量組織全國主席希卡普（Fernando Hicap）說：「我們不欠中國什麼，是他們在西菲律賓海大規模破壞珊瑚和海洋資源，欠了我們數兆元。杜特蒂總統用我們的主權領土當成籌碼，以取得中國疫苗、貸款和投資，將他的傀儡角色（puppetry）帶到全新的高度。」

帶領反對陣營成立政治聯盟、將在明年大選推出正副元首候選人的菲國前大法官卡皮奧（Antonio Carpio ）則表示：「菲律賓人應該得到，並應要求一位總統將愛菲律賓人列為第一優先，並毫不妥協地捍衛菲律賓在西菲律賓海的主權和主權權利。」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

 
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