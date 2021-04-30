加州史上最大野火「竟與謀殺案」有關！美警調查8個月揭驚人真相

▲美國加州去年大火釀嚴重災情。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國加州去年8月爆發森林野火，隨後又因罕見的夏季暴風雨，帶來強風與閃電，接連引發好幾場火災，讓野火延燒範圍擴大，總計燒毀近4萬公頃的林地，除了消防隊員疲於奔命，更讓數百居民得離開家園。不過，最新調查指出，其中一起馬克利野火（Markley）是為了掩蓋謀殺案而蓄意縱火。

綜合外媒報導，加州北部索拉諾郡（Solano County）一名32歲女子卡斯楚（Priscilla Castro）去年8月與29歲男子塞里特諾（Victor Serriteno）相約見面，自此下落不明。

幾天後，警方就找到了她的汽車，但仍不知道她的去向，直到搜索了近1個月後，調查人員才在貝里薩湖（Lake Berryessa）附近發現一具被燒毀的遺體，而且經確認就是該名女子。

JUST IN: Solano County Sheriff's Office charges Victor Serriteno with causing the Markley Fire while trying to cover up... 由 Adrienne Moore - Journalist 發佈於 2021年4月28日 星期三

▲塞里特諾在去年9月就遭到逮捕。

隨後，警方逮捕了涉嫌重大的塞里特諾，並展開為期8個月的調查，結果發現，他為了掩蓋罪行，竟刻意引發馬克利野火，使得火勢一發不可收拾，還有2名無辜民眾因來不及逃出，被困在房屋中，最後命喪火海。

當地許多居民得知真相後，無不感到氣憤。一名叫阿爾伯斯（Ken Albers）的居民表示，大火燒毀了他的房屋，以及屋內雙親的照片，「他不知道我們所有人經歷了什麼，失去父母後我已經沒有任何親人，他的行為也奪走了我的一部分。」

▲加州大火讓數萬人流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

據當地警方調查，馬克利野火與之後多起火災合併為加州史上最大規模的野火之一「LNU閃電綜合大火」（LNU Lightning Complex Fire）。目前塞里特諾將面臨謀殺和縱火等多項指控。

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