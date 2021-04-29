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市黨部下週處理「開鍘趙介佑案」　民進黨連發2聲明：迅速除名

▲▼壯闊台灣聯盟27日下午於台大公共衛生所舉辦《後盾計畫》一日營，壯闊台灣發起人吳怡農。（圖／記者林銘翰攝）

▲台北市黨部主委吳怡農。（圖／記者林銘翰攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光29歲的兒子趙介佑因涉及詐欺及毒品防制條例，遭刑事局搜索、逮捕，20日訊後聲押；這讓民進黨高層震怒明示「開鍘」，但市黨部主委吳怡農在評委會後表示還未有決議，堅持下週再開會討論。對此，民進黨中央黨部晚間罕見連發2聲明，明確表態「迅速完成除名！」

對於趙介佑涉毒一案，讓民進黨高層極為震怒，甚至表示「販毒天理不容，就算基層黨員也不應挑戰紅線」，也明示「民進黨沒有皇親國戚，管你爸爸、爺爺是誰」。對此，其實已經明示高層「開鍘」的態度。

不過，台北市黨部主委吳怡農下午評委會後受訪，卻遲遲未能做出開鍘決議，要到下週再召開會議討論。

對於市黨部並未快刀斬亂，民進黨中央黨部發言人顏若芳傍晚表示，今天民進黨台北市黨部下午召開執委會並決議將趙姓黨員除名一案送交評議委員會，且評議委員會也立即受理立案調查，將儘速做出處分。

顏若芳重申，民進黨針對此事件也已有嚴正的態度，對於黨員若嚴重影響民進黨名譽及形象，將會依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以嚴厲處分，絕不寬貸，民進黨也會持續關注台北市黨部後續處置狀況，並適時向社會大眾說明。

接著，不到1個小時，顏若芳罕見二度聲明，強調目前已由台北市黨部依循黨章及紀律評議裁決條例規定進行處置，但此案已嚴重影響本黨名譽及形象。

顏若芳更明確表態，民進黨中央黨部再次表達責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。

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