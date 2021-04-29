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因應中央放流水新規定　台東縣加強列管事業稽查及放流水採樣

▲▼ 因應中央放流水新規定，台東縣加強列管事業稽查及放流水採樣。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 因應中央放流水新規定，台東縣加強列管事業稽查及放流水採樣。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

因應放流水加嚴及新增標準部份管制項目自2021年開始實施，台東縣環境保護局基於提升水體品質、降低農地污染風險，修正氨氮、重金屬、致癌性物質及真色色度等管制項目、限值，將針對縣內受影響的行業別，加強執行列管事業稽查及放流水採樣作業，呼籲各事業單位務必妥善操作。

台東縣政府表示，一直以來都是藉由超前部署與準備來因應行政院環保署政策，並減少污染源進入河川水體，提昇河川水環境品質，創造居民休閒遊憩空間，守護臺東的永續親水環境，針對加嚴或新增放流水管制項目已於今年元旦起生效，如放流水超標者一經查獲，將依水污染防治法，處6萬元以上2千萬元以下罰鍰。

▲▼ 因應中央放流水新規定，台東縣加強列管事業稽查及放流水採樣。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

環保局說明，台東縣內增訂或加嚴放流水排放管制新標準所適用的對象，包含紙漿製造業、觀光旅館(飯店)業、廢棄物掩埋場及公共污水下水道系統等29家行業，為了減少水體承受污染量，提升河川水質，避免業者不清楚法規造成違法，環保局會以法規政策宣導說明會外，並前往現場加強宣導及輔導業者，期許所有列管事業皆能符合放流水標準，若業者對新修正放流水標準不清楚者，可撥打環保局諮詢專線089-232772，將有專人提供諮詢服務。

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