雨神走遠了！明起一周都是好天氣　下周這天「鋒面又來」2區迎雨

▲今日各地有雨，水庫順利進帳。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

今日鋒面通過，各地午後開始轉乾放晴，中央氣象局表示，明日開始各地天氣穩定，僅有東半部有短暫零星降雨，中南部山區則是午後有機會下對流雨。到下周三將有鋒面通過，不過由於通過時間快、影響範圍較北邊，降雨情形會較緩和，預計5月下旬有機會有滯留性的梅雨鋒面報到。

氣象局預報員官欣平表示，今日鋒面通過，下午開始各地水氣減少，晚上將有乾空氣移入，僅剩下花東、南台灣有零星雨勢，其他地區多雲到晴，明日起一周天氣穩定，周六天氣最乾，午後熱對流也不太明顯。

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▲鋒面已通過，明天開始各地放晴。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

到下周三將有鋒面通過，不過這波鋒面影響較北邊，台灣僅有掃到尾端，主體降雨都在海上，且鋒面通過時間非常快，僅有半天到一天內影響，因此累積雨量不多，跟上一波鋒面比較，結構沒有那麼好，移動性也更快，屆時可能只有北部、東半部有零星雨勢，若要有長時間的降雨，可能要等到5月下旬才有機會受到滯留梅雨鋒面影響。

在氣溫方面，明日開始明顯回溫，東半部約27到29度、西半部30度以上、南部32度以上，未來一周除下周三有降雨時溫度略降，多數時間都會有27度以上，整體天氣穩定偏悶熱，偶有午後雷陣雨，沒有太大的天氣系統影響。