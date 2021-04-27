18歲男逛墾丁大街！吸食「陌生人送的電子煙」…下秒癱軟昏厥送醫

▲男子被送到醫院急診室時，全身癱軟、肢體無法動彈，且意識模糊恍惚。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／屏東報導

一名18歲的外籍男子日前與家人前往屏東墾丁大街旅遊，期間吸食了陌生人送給他的電子煙後，男子突然全身癱軟、精神恍惚，嚇得家人急忙將他送往醫院急救。院方經檢查後，排除中風、腦出血疾病可能，研判應是來不不明電子煙內的成分令患者全身癱軟；目前警方已經介入調查，將釐清電子煙來源、以及內部成分為何。

恆春基督教醫院行政副院長王宗揚指出，當天患者送到醫院時坐在輪椅上，已經渾身癱軟、無法動彈，還得由現場醫護人員協助將他抬起，送進急診室中診察；由於當下男子意識狀態相當恍惚，起初醫師懷疑如此突發性症狀，是否是中風、或腦出血疾病所引起，但經詳細檢查後，排除上述兩種可能。

醫師經深入追問後，才得知男子當時與家人在逛墾丁大家，期間碰上了陌生人，對方還給他電子煙，男子吸食了之後，隨即出現渾身癱軟等症狀，家屬眼見情況不對，急忙將他送醫。所幸男子經醫師檢查後未發現異狀，後續給予鎮靜劑治療，在院內休息、觀察一夜已於翌日出院。但究竟是什麼原因引起男子癱軟、意識恍惚？目前警方也已經介入調查，將釐清男子是在哪裡拿到電子煙、以及裡面成分為何；同時警方也呼籲民眾，不要隨意食用來路不明的物品，以免發生危險。

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▼院方表示，經詢問，男子是吸食了來路不明的電子煙後，隨即出現症狀。（圖／東森新聞）