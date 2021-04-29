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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／諾富特主管染疫急清空！葉元之喊「檢討防疫旅館SOP」

新聞節目中心／綜合報導

華航機師染疫案延燒，如今更傳出華航園區的諾富特飯店有員工染疫，29日緊急清空消毒。對此，國民黨新北市議員葉元之在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，諾富特本身是防疫旅館，而防疫旅館爆發疫情聽起來就很恐怖，而接下來也應檢討所有防疫旅館的SOP，別讓大家覺得住進防疫旅館都不放心。

▲▼台北市議員鍾沛君,新北市議員戴瑋姍,新北市議員葉元之。（圖／翻攝雲端最前線）

葉元之認為，這次疫情感覺比先前的部桃更嚴重，雖然部桃也有許多人染疫，但傳播鏈追得清楚，這次卻是根本追不到源頭，到底誰傳染給誰搞不太清楚；且諾富特飯店是個防疫旅館，如今一個主管確診，搞不好他每個房間都趴趴走、摸來摸去，會不會再傳染給別人？

葉元之進一步質疑，每個住進去的機師，有沒有確實遵守防疫規定？先前防疫中心的規定很嚴格，曾有位移工僅是出房門8秒鐘、被監視器拍到就開罰，那現在針對這些機師，會不會覺得說是國人，就大家睜一隻眼閉一隻眼，「會不會出現這樣的狀況？你要去檢討一下所有防疫旅館的SOP，否則讓大家覺得住進防疫旅館都不放心！」

談起北市近日槓上中央，質疑防疫相關資訊不透明，新北市議員戴瑋姍則說，防疫就是戰爭，沒有分中央、地方，但中央疫調本就需要時間，若指揮中心沒清楚確定染疫範圍就與地方分享，恐成為錯誤資訊的傳播，進一步造成謠言、不可避免的人心恐慌；因此指揮中心還是以穩定人心、確認每個染疫的狀況，才向地方通報，這才是相對合情合理的。

不過，她也坦言，如今疫苗在台灣施打確實「有點慢」，第一批還沒打完，第二批又進來，還有保存期限的問題；而目前公費疫苗施打順位已到第六順位，施打狀況仍不普遍，建議指揮中心可加速擴大公費疫苗的規模、放寬類型，藉此加速整體疫苗推廣。

▲▼台北市議員鍾沛君,新北市議員戴瑋姍,新北市議員葉元之。（圖／翻攝雲端最前線）

台北市議員鍾沛君則指出，中央曾稱地方只是負責通報，要怎樣公布、溝通是由中央決定，還要台北市政府不要太不滿，「我覺得這態度就不是太好」；防疫是中央地方一同作戰，既然是戰友，就不太會有「上對下」的這種關係，應是通力合作。

她並說，如今事情比較大條的就是諾富特飯店，才剛剛隔離清空，但過去進進出出的人不在少數，該如何一一釐清？也希望斷點就在諾富特，「我覺得接下來還是一個大工程」。

《雲端最前線第1019集完整節目FB》

《雲端最前線第1019集完整節目Youtube》

▲▼台北市議員鍾沛君,新北市議員戴瑋姍,新北市議員葉元之。（圖／翻攝雲端最前線）

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