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iPhone 12夢幻紫飆出5倍人流預購　128GB最搶手

▲iPhone 12推出紫色新色。（圖／蘋果）

▲iPhone 12推出紫色新色。（圖／蘋果）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果在春季發表會中發布iPhone 12及iPhone 12 mini全新紫色款，新色吸睛度爆表，多家電商平台與官方同步開放預購，活動開跑後，隨即湧入3～5倍人流搶著卡位預購，又以128G、256G最受青睞，「紫爆來襲」再掀一波換機潮。

東森購物ETmall主打限時、不限名額，4/29前至「APPLE旗艦館」預約登記可領取500元折價券，可於紫色iPhone 12紫色款開賣時折抵使用，再搭配銀行回饋方案，刷指定信用卡最高回饋3,600，總計最多能省下4,100，等於下殺87折，活動自4/22晚間22:00開跑後，統計目前登記人數近7千人相當熱絡，反應出夢幻新色一推就引起關注之外，也再帶動消費者準備搶入手的熱潮。

與官方同步開放預購的電商平台，momo購物網指出，預購開跑即湧進較平日成長5倍之人流，其中容量規格以128GB、256GB最受歡迎；PChome 24h購物表示，iPhone 12紫色新機預購開跑一小時，即帶動Apple旗艦館人流成長超過3倍，其中以128GB最搶手，另觀察發現新機預購持續刺激原系列機型銷售買氣。

目前除了momo購物網、PChome 24h購物、遠傳friDay購物開放預購iPhone 12新色，Yahoo奇摩購物中心也推出限量預訂活動，iPhone 12 128G原價28,500元，4/30前特價26,999元，現省1,500元，購買就送鋼化玻璃貼、防摔殼等限量好禮。

蝦皮購物攜手神腦生活、愛買線上購物等通路，祭出兩大預購回饋，凡使用凱基信用卡結帳，單筆且分期付款滿15,000元，並於4/27下午5點至活動頁面登錄，就有機會獲得1,500元刷卡金；線上手機回收服務即日起至4/30限時回收金加碼，iPhone指定機款最高回收價27,249元，再加碼舊換新補助1,500元，總計最高可省30,249元，等於最低只要1,751元，就能將紫色iPhone 12 256GB帶回家。

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